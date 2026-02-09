Lo sci è spietato, è affrontare il rischio invece di evitarlo. Quello di Vonn è un finale onesto (Guardian)

"Non è uno sport da narrazioni favolistiche. E Vonn non inseguiva la vittoria, ma solo il provarci sempre e ancora. Ed è questo che va celebrato"

La brutta fine di Lindsey Vonn è, com’era prevedibile, oggetto di varie analisi sui giornali stranieri. Ci torna su anche il Guardian. Secondo l’inviato a Milano Bryan Armen Graham “la verità più profonda è che il significato di questo ritorno non sarebbe mai stato trovato nell’ordine di arrivo”.

“Vonn non è arrivata a Cortina inseguendo un finale da favola. Semmai, ha trascorso l’ultimo anno a smontare l’idea che questo ritorno dovesse essere misurato in medaglie, podi o nella conclusione narrativa ordinata preferita da giornalisti e detentori dei diritti. Più e più volte, l’ha inquadrata in termini più semplici e difficili: presentarsi al cancelletto di partenza e provarci, anche quando le probabilità – età, infortunio, storia, semplice biologia – suggerivano che probabilmente non avrebbe dovuto”.

“Quella fiducia in se stessa non era mai stata realmente finalizzata alla vittoria. Si trattava di dimostrare che la versione di sé stessa costruita in due decenni di Coppa del Mondo esisteva ancora da qualche parte all’interno di un corpo che, secondo qualsiasi ragionevole parametro sportivo, aveva già dato più che abbastanza”.

Graham ricorda che la carriera di Vonn era già finita. “Il ginocchio destro, ricostruito più volte, richiese una sostituzione parziale in titanio nel 2024. L’intervento chirurgico avrebbe dovuto ripristinare la qualità della vita. Invece, riaprì una porta che lei credeva chiusa per sempre. E quando è tornata, non è tornata per un trofeo di partecipazione. È tornata in fretta”.

Poi essendo lei una campionessa fuori scala ha ripreso a vincere, è salita sul podio in tutte e cinque le discese libere di Coppa del Mondo a cui ha partecipato, vincendo due volte e conquistando il pettorale rosso come leader stagionale della disciplina”.

Il punto è che “c’è qualcosa di spietato nello sci alpino. Non c’è modo di entrare in sintonia, non c’è modo di negoziare con la gravità una volta usciti dal cancelletto. Non è uno sport che premia la nostalgia, il sentimento o la simmetria narrativa. Non si cura di archi narrativi, storie di redenzione o di chiarezza emotiva”.

“Cortina – il luogo che più di ogni altro ha definito la grandezza di Vonn, dove ha vinto un record di 12 gare di Coppa del Mondo, la rara pista in cui le sue doti tecniche, la sua propensione al rischio e la sua psicologia competitiva erano in perfetta sintonia – non le ha riservato alcun trattamento speciale domenica. Non si tratta di crudeltà, ma semplicemente dell’onestà fondamentale dello sport che ha scelto”.

“Lo sport d’élite raramente permette agli atleti di scrivere il proprio finale. La maggior parte si scrive gradualmente: attraverso il declino, gli infortuni o la lenta consapevolezza che il divario tra chi eri e chi sei è diventato troppo grande per essere colmato”. “Vonn ha resistito a quell’erosione più a lungo di quasi chiunque altro nella sua disciplina. Lo ha fatto non fingendo di essere ancora invincibile, ma insistendo sul fatto che provarci era ancora importante. L’inevitabile dibattito sull’opportunità o meno di gareggiare è iniziato mentre Vonn era ancora sdraiata sul bordo del percorso. Se il rischio fosse proporzionato alla ricompensa. Se si trattasse di coraggio, testardaggine o qualcosa di complicato e umano a metà strada. Ma nessuno di questi argomenti cambia davvero ciò che questo ritorno ha rappresentato in definitiva. Alla fine, la montagna non ricorda chi eri. Misura solo chi sei in quell’istante tra il cancelletto di partenza e il traguardo. Domenica, Lindsey Vonn ha accettato quel patto ancora una volta. In uno sport che si basa sull’affrontare il rischio piuttosto che evitarlo, questo potrebbe essere il finale più onesto che si possa concedere a un campione”.