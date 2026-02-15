Lisa Vittozzi oro storico ad Anterselva: l’Italia celebra il record di 22 medaglie

Partita dalla quinta posizione con un ritardo di 37 secondi, Vittozzi ha rimontato con sci velocissimi e precisione perfetta al poligono. Ha conquistato la sua prima medaglia d’oro olimpica.

Ad Anterselva il biathlon italiano scrive una pagina indimenticabile grazie a Lisa Vittozzi. Con un sorriso che illuminava tutto l’ultimo giro e lacrime di gioia, la campionessa di Sappada ha conquistato la sua prima medaglia d’oro olimpica, regalando all’Italia l’ottava vittoria ai Giochi e la 22ª medaglia complessiva, nuovo record nazionale.

Partita dalla quinta posizione con un ritardo di 37 secondi, Vittozzi ha rimontato con sci velocissimi e precisione perfetta al poligono, senza commettere errori né nella sprint né nell’inseguimento. La sessione decisiva ha visto la norvegese Kirkeeide sbagliare due volte, mentre la nostra azzurra realizzava un impeccabile cinque su cinque, assicurandosi l’oro in 30:11.8. Argento a Kirkeeide (+28.8) e bronzo alla finlandese Minkkinen (+34.3).

La storia di Vittozzi è fatta di cadute e rinascite. Dopo aver sfiorato il trionfo nel 2019, superando ansia, attacchi di panico e due anni difficili, si è affidata a un mental coach e a tecnici di fiducia come Mirco Romanin e Jonne Kähkönen, ritrovando sicurezza e concentrazione. Nel 2023 è tornata al successo, vincendo a Rupholding e conquistando due ori ai Mondiali, preludio a una stagione olimpica da sogno.