L’Inter passeggia contro la Cremonese, 2-0 e va a +9 sul Napoli
Gol di Lautaro Martinez e Zielinski nel primo tempo. Palo di Zerbin a un quarto d'ora dalla fine, che avrebbe potuto riaprire il match.
L’Inter vince contro la Cremonese 2-0 in trasferta e vola a +8 sul Milan secondo (che deve ancora giocare) e a +9 sul Napoli. Tutto facile per la squadra di Cristian Chivu, che concede poche occasioni agli avversari. Cremonese ferma a 23 punti, nessuna vittoria nel 2026, a +6 dalla zona retrocessione.
Al 16esimo apre le marcature per l’Inter Lautaro Martinez di testa, su corner battuto da Dimarco. Il raddoppio arriva al 31esimo con un sinistro da fuori area di Piotr Zielinski, colpevole anche Emil Audero che si fa bucare troppo facilmente. E’ il quarto gol in campionato per il polacco ex Napoli.
Il secondo tempo si apre con un lancio di un petardo proprio sul portiere della Cremonese da parte del settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri; fortunatamente, nulla di grave, e il gioco riprende qualche minuto dopo. Poche emozioni nella seconda metà del match, fino all’83esimo quando Alessio Zerbin colpisce il palo e fallisce l’occasione per riaprire il match negli ultimi minuti.