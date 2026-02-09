Lindsey Vonn: “Il legamento rotto non c’entra niente col mio infortunio. Rifarei tutto, l’unica sconfitta è non provarci”

Lindsey Vonn: “Il legamento non c’entra nulla col mio infortunio. Avevo un sogno. Rifarei tutto, l’unica sconfitta è non provarci”

Il messaggio social di Lindsey Vonn che annuncia il suo infortunio, la rottura scomposta della tibia nella caduta della discesa libera olimpica a Cortina, dice che dovrà operarsi ancora e nega che ci sia un legame tra la rottura del legamento (è scesa col legamento rotto) e l’incidente.

Ieri il mio sogno olimpico non è finito come sognavo. Non era un finale di un libro o di una favola, era solo vita. Ho osato sognare e ho lavorato così duramente per realizzarlo. Perché nelle gare di sci alpino la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere piccola come 5 pollici (poco meno di 13 centimetri). Ero semplicemente 5 pollici troppo stretta sulla mia linea quando il mio braccio destro ha agganciato la porta, mi sono girata e c’è stato l’incidente. Il mio legamento crociato e le ferite passate non c’entrano niente col mio incidente.

Purtroppo, ho subito una frattura complessa della tibia che richiederà ulteriori interventi chirurgici.

Ieri non è finita come speravo e, nonostante l’intenso dolore fisico che mi ha provocato, non ho rimpianti. Stare al cancello di partenza ieri è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che ero lì con la possibilità di vincere era già una vittoria. Sapevo anche che correre era un rischio. Lo sci è sempre stato e sempre sarà uno sport incredibilmente pericoloso.

E nella vita rischiamo come nelle gare di sci. Sogniamo. Amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo. A volte i nostri cuori si spezzano. A volte non realizziamo i sogni che abbiamo. Ma questa è anche la bellezza della vita; possiamo provarci.

Ci ho provato. Ho sognato. Non è andata.

Spero che se porterete con voi qualcosa del mio viaggio, avrete tutti il coraggio di osare molto. La vita è troppo breve per non rischiare su sé stessi. Perché l’unico fallimento nella vita è non provarci.

Io credo in te, proprio come tu hai creduto in me.

