L’ex arbitro Morganti: “Manca la seconda ammonizione lecita per Ramon”

A Mediaset: "All'inizio del secondo tempo commette un'ingenuità al limite dell'area del Como su Hojlund: probabilmente Manganiello è molto vicino e non capisce la velocità del difensore"

L’ex arbitro Emidio Morganti, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha analizzato gli episodi arbitrali di Napoli-Como:

“Sul primo fallo di Ramon, bravo Manganiello a capire dove fosse stato commesso il fallo per capire che è calcio di punizione, e poi ha fatto la sua scelta disciplinare. La direzione è un po’ laterale, quindi diamo beneficio a Manganiello.

Lo stesso difensore, Ramon, all’inizio del secondo tempo commette un’ingenuità al limite dell’area del Como su Hojlund: probabilmente Manganiello è molto vicino e non capisce la velocità del difensore. Sceglie di non dare il cartellino giallo, ci sarebbe stata una seconda ammonizione lecita. Nel primo caso gli diamo il beneficio di aver fatto la scelta giusta, ma nel secondo caso c’è l’ingenuità oltre che del difensore dell’arbitro“.

Anche Christian Panucci, ai microfoni di Mediaset e si è soffermato sulla mancata espulsione di Ramon in Napoli-Como: “È una seconda ammonizione, punto! L’arbitro era lì a due metri ed è molto grave non vederlo. Secondo me questo lo deve vedere, è gravissimo!“.