Laporta: “Dobbiamo avere sempre una squadra forte, altrimenti ci fregheranno (gli arbitri) alla prima occasione”

Joan Laporta ha presentato ufficialmente oggi la sua candidatura alla presidenza (di nuovo) del Barcellona. Ha parlato – secondo El Paìs – come se fosse ancora e per sempre il presidente del club, dicendosi certo che vincerà la Liga e soprattutto sentendosi in qualche modo “superiore” o più esperto dei suoi contendenti Víctor Font, Marc Ciria e Xavier Vilajoana. Di seguito quanto dichiarato. Ricordiamo che ieri sera il Barcellona ha perso 2-1 a Girona e sul secondo gol del Girona non è stato fischiato un pestone (step on foot) su Koundé.

Laporta: “Dobbiamo avere sempre una squadra forte, altrimenti ci fregheranno alla prima occasione”

Queste le dichiarazioni riportate da El Paìs:

«Ci stiamo candidando per continuare a difendere il Barça come negli ultimi anni, con la stessa determinazione, stima e dedizione al servizio. Abbiamo preso decisioni importanti che hanno salvato il club e lo hanno riportato in prima linea. Ora si tratta di garantire la stabilità finanziaria, completare i progetti Spotify Camp Nou ed Espai Barça e garantire la grandezza dell’istituzione per raggiungere nuovi successi sportivi e garantire che il club appartenga sempre ai suoi membri. Sono molto orgoglioso del lavoro svolto. Ciò che è stato raggiunto non è un miracolo, ma piuttosto il frutto di duro lavoro e decisioni coraggiose e audaci. Difenderemo il Barça da coloro che vogliono dominarlo e soggiogarlo da 600 km di distanza.

Coloro che conducono costantemente campagne per screditare l’istituzione non si fermano mai. Ci sono arbitri che sembrano inconsapevoli. Dobbiamo avere una squadra molto forte perché altrimenti ci fregheranno alla prima occasione. Abbiamo una rosa che è un tesoro, un gruppo di giocatori che funziona magistralmente, diretto da Flick e molto ben costruito da Deco. Nonostante la sconfitta di ieri, ho grande fiducia in questa squadra. Sono convinto che vinceremo il campionato. Sarà un campionato contro tutti e tutto perché non vogliono solo batterci sul campo; ci sono certi ambienti di potere che non vanno d’accordo con noi. Abbiamo vinto le ultime tre finali contro il Real Madrid e questo è molto soddisfacente.

Siamo un club polisportivo con 48 Coppe dei Campioni. Alcuni pensano che il Barça debba essere un’azienda e non un’istituzione che deve essere guidata con criteri e codici che garantiscano un equilibrio tra emozioni e gestione, un modello che ci porterà alla grandezza. Non possiamo rischiare di lasciare il Barcellona nelle mani di qualcuno che potrebbe distruggerlo di nuovo e riportarci alla rovina. La parte più difficile è alle spalle. Ora arrivano anni entusiasmanti e posso dire di essere convinto che vivremo uno dei periodi più gloriosi nella storia del club.»