Il Barcellona perde 2-1 a Girona, scoppia il caso Var anche in Spagna (e il Madrid di Arbeloa va in testa)

Il Barcellona perde a Girona, scoppia il caso Var anche in Spagna (e il Madrid di Arbeloa va in testa)

Serata densa anche in Liga. Gol e polemiche. Il Barcellona sconfitto 2-1 a Girona e perde la testa della classifica. Ora al primo posto c’è il Real Madrid che è rinato dopo aver fatto accomodare Arbeloa sulla panchina che è stata di Xabi Alonso. Il Madrid ha due punti di vantaggio sui catalani. Che stasera prima hanno sbagliato un rigore con Yamal (qualcuno addirittura si chiede se fu vera gloria), poi sono andati in vantaggio con Cubarsi prima di farsi rimontare. La rete del pareggio è un regalo della ormai nota difesa di Flick. Il gol del 2-1 del Girona è invece viziato da un pestone (quello che ormai viene definito step on foot, in Spagna lo chiamano pisotón) di Echeverri a Koundé proprio al limite dell’area del Barça, pochi secondi prima del gol. Rete che viene segnata con Koundé a terra. Nessuno interviene: né l’arbitro né, successivamente, il Var. La partita finisce 2-1, il Girona termina in dieci uomini per un’entrataccia su Yamal.