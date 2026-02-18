Lang superstar sui giornali italiani, la Gazzetta gli dà 8. Tuttosport: “Conte lo rimpiangerà”
La Gazzetta ironizza: "doppietta da dedicare a Conte". Il Corsport: "Non si vede per 45 minuti, poi non si fa scappare il pallone del 2-2 e beffa Di Gregorio con uno scavino"
Noa Lang scatenato. E la scarsa attenzione dei giornali italiani ai tempi del Napoli si è trasformata in un’apoteosi di consensi. . E allora spazio alle gratificazioni, agli omaggi. Alla giornata super dell’attaccante olandese che ha segnato una doppietta alla Juve di Spalletti.
La Gazzetta dello Sport gli ha dato 8 nella partita contro il Galatasaray, sottolineando come “Quando vede la Juve si scatena. L’ex Napoli è tenace nel duello con Bremer (1-0 turco) e nella ripresa prende il volo e fa doppietta”. La redazione descrive anche il momento finale con un tocco di ironia: “Si inserisce Lang che rifinisce la doppietta da dedicare a Conte (30′)”.
Tuttosport ha confermato il giudizio positivo: “Voto Lang 8. Molto prezioso nella circostanza del vantaggio, perché va a creare problemi grossi a Bremer nella contesa del pallone. Poi, la doppietta che di fatto manda gambe all’aria la Juve: Conte lo rimpiangerà.” Anche il giornale sottolinea come questa partita rappresenti “la sua rivincita” dopo periodi meno brillanti nelle squadre precedenti.
Infine, il Corriere dello Sport gli dà 7 in pagella: “Non si vede per 45 minuti, ma poi non si fa scappare il pallone del 2-2 e beffa Di Gregorio con uno scavino”. Il quotidiano evidenzia il contrasto con i difensori avversari, in primis Gatti: “Troppo lenta la marcatura di Lang sul 2-2”, rimarcando indirettamente la qualità del belga nel creare pericoli e fare la differenza.