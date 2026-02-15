Conte: “Stiamo trovando sempre soluzioni diverse, perché spesso viene a mancare qualcuno”

A Dazn: "Come dico sempre, c'è poco da imputare a questi ragazzi che danno sempre il massimo. Anche loro fanno dell'intensità e dell'aggressività l'arma vincente"

Antonio Conte parla a Dazn prima di Napoli-Roma che comincerà alle 20.45.

Come sta la squadra? Senza McTominay.

“Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto una buonissima partita anche contro il Como. Ai rigori ci sta di uscire. La squadra è in buone condizioni, sta facendo ottime partite. Come dico sempre, c’è poco da imputare a questi ragazzi che danno sempre il massimo. Stiamo trovando sempre soluzioni diverse, spesso e volentieri c’è qualcosa da aggiustare perché viene a mancare qualcuno”.

All’andata hai vinto attaccando la linea difensiva della Roma.

“Abbiamo preparato la solita nostra partita, non faremo una partita d’attesa. Cercheremo di conquistare la palla, aggredire la Roma, come contro tutti. Poi quando avremo la palla, cercheremo di trovare soluzioni per fare male alla Roma. Anche loro fanno dell’intensità e dell’aggressività l’arma vincente”.