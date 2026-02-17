Lacrime dietro gli occhiali, l’architetto nata in Russia che ha scelto di aprire la sfilata dell’Ucraina alle Olimpiadi

Un cartello, una scelta controcorrente, le lacrime dietro occhiali scuri. Anastasia Kucherova, architetta russa residente a Milano, ha portato il cartello dell’Ucraina alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ha spiegato poi all’Associated Press il senso del suo gesto contro la guerra e il regime di Putin. “Questa architetta, residente a Milano , ha portato un cartello per l’Ucraina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 , nonostante la sua nazionalità russa.” scrive Le Parisien

Dopo aver raccontato tutto ai suoi follower su Instagram, ha deciso di spiegare pubblicamente il significato del gesto. “Dopo aver informato i suoi 900 follower su Instagram , Anastasia Kucherova ha rilasciato un’intervista all’Associated Press. Ha spiegato il suo gesto simbolico in opposizione alla guerra in Ucraina .” “Non esiste letteralmente nessuna parola che possa cancellare il dolore che queste persone hanno già subito, nessuna parola che possa avvicinarsi al perdono”, ha spiegato.

L’assegnazione dei Paesi doveva avvenire per sorteggio, ma le è stata concessa una preferenza. “Mentre l’assegnazione dei paesi doveva essere effettuata a sorte tra i volontari, Anastasia Kucherova ha potuto esprimere la sua preferenza per l’Ucraina.” “Dopo che la delegazione ucraina è entrata tra una standing ovation, la giovane donna non è riuscita a trattenere le lacrime dietro gli occhiali.”

Continua le Parisien

Ancora oggi, a distanza di giorni, l’emozione è intatta: “Ho sentito come se l’intero stadio avesse riconosciuto la loro indipendenza, il loro desiderio di libertà, il loro coraggio nell’essere arrivati alle Olimpiadi “, ha detto, ancora commossa dieci giorni dopo.

“Non essendo tornata nel suo Paese d’origine dal 2018, è consapevole del rischio che sta correndo sfidando apertamente il regime di Vladimir Putin .” “Non posso garantire che le mie dichiarazioni non danneggeranno nessuno intorno a me”, si lamenta Anastasia Kucherova. E aggiunge: “Ma penso che se io, che vivo in un Paese democratico e godo di tutte le libertà, ho paura, significa che il regime ha vinto”.

All’inizio della cerimonia, per uno strano intreccio simbolico, aveva portato anche la Danimarca, Paese che aveva resistito alle pressioni americane sulla Groenlandia. “Per uno scherzo del destino, all’inizio della cerimonia, l’architetto ha portato anche un cartello che rappresentava la Danimarca, che aveva resistito alle minacce americane di annettere la Groenlandia.” “Una bella coincidenza”.