Ascolti tv Usa: va male il Super Bowl, volano le Olimpiadi invernali grazie a droni e al fuso orario

La finale di football americano ha fatto registrare un -2%, con le Olimpiadi si vola. La prima serata di domenica ha fatto registrare 42 milioni di spettatori (Front of Office Sport)

Dopo un Super Bowl deludente, la copertura delle Olimpiadi in Italia registra numeri record negli ascolti negli Usa. Ciò grazie a fusi orari favorevoli, strategia multimediale e innovazioni tecnologiche. Lo scrive Front Office of Sport che riporta i dati di Nbc Sport che registra in cinque giorni un dato di +93%

“Dopo cinque giorni di competizione con l’Italia, la Nbc ha dichiarato che la sua copertura negli Stati Uniti ha raggiunto una media di 26,5 milioni di spettatori. Questo calcolando la rete televisiva, il servizio di streaming Peacock, le altre piattaforme digitali NbcUniversal e Cnbc e Usa Network di Versant. Si tratta di un aumento del 93% rispetto allo stesso periodo delle Olimpiadi del 2022 a Pechino. Rappresenta il periodo dei Giochi invernali più seguito dai Giochi del 2014 a Sochi, in Russia”.

“La prima serata di domenica ha fatto registrare 42 milioni di spettatori, segnando anche la trasmissione individuale dei Giochi invernali più seguita degli ultimi 12 anni. Anche lo streaming ha contribuito. Peacock ha già generato 5,3 miliardi di minuti di consumo per le Olimpiadi invernali. Il 36% in più rispetto alle Olimpiadi invernali del 2022. Più del doppio rispetto a tutte le Olimpiadi invernali del 2018 a PyeongChang, in Corea del Sud”.

“I solidi numeri di pubblico derivanti dalle Olimpiadi contrastano il calo del 2% degli spettatori del Super Bowl LX. Contribuiscono a far progredire quella che è già stata una delle principali priorità aziendali per NBbcSports e la società madre Comcast”.

Tre fattori principali spiegano l’aumento

Primo, il fuso orario favorevole: Milano è avanti di sei ore rispetto alla costa orientale degli Stati Uniti e di nove ore rispetto alla costa occidentale, rendendo molto più facile per gli spettatori americani seguire le gare in diretta.

>Secondo, la strategia multimediale consolidata: La NBC ha consolidato la sua strategia complessiva per le Olimpiadi, che enfatizza la copertura in diretta di ogni sport su numerose piattaforme lineari e streaming nell’arco della giornata, culminando in un programma serale ben prodotto e incentrato sulla narrazione in prima serata.

>Terzo, la misurazione avanzata dell’audience: L’arrivo del processo di misurazione Big Data + Panel di Nielsen acquisisce milioni di punti dati aggiuntivi da decoder e smart TV e fornisce una visione più completa del panorama degli spettatori.

Anche la tecnologia ha giocato un ruolo chiave

“I dirigenti della Nbc hanno elogiato una serie di miglioramenti tecnologici nella copertura, tra cui quelli delle telecamere dei droni, che hanno fornito un nuovo livello di immersività. “Questa tecnologia rivoluzionaria si combina con l’accesso senza precedenti che abbiamo ottenuto agli atleti americani, e ci ha regalato momenti narrativi di grande ricchezza. Abbiamo catturato scene mai viste prima alle Olimpiadi”.