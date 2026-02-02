La Roma regina del mercato perde a Udine e scivola al quinto posto

Si può perdere con Malen e Robinio Vaz? Si può. L’incredibile è accaduto a Udine dove la squadra di casa ha superato 1-0 gli uomini di Gasperini lanciatissimi in Italia, in Europa e sul calciomercato. Rete di Ekkelenkamp su calcio di punizione (decisiva una deviazione della barriera). La Roma scivola (ovviamente) temporaneamente fuori dalla Champions, al quinto posto. Gasperini si è sbattuto come un indemoniato in panchina ma non è bastato. Non è bastato nemmeno il ritorno della difesa titolare con Hermoso, Ndicka e Mancini ancora una volta incredibilmente ammonito: non si riesce a capire come mai un esempio di cristallina correttezza come lui possa finire sul taccuino dell’arbitro.

Malen ha giocato tutta la partita ma dopo l’esordio a Torino – che i media hanno sobriamente raccontato come se fosse arrivato un incrocio tra Romario, Ibrahimovic e Van Basten – non è più riuscito a segnare. Né contro il Milan né stasera in casa dell’Udinese. Robinio Vaz è entrato al minuto 79, al posto di Soulé, ma non se n’è accorto praticamente nessuno. I romanisti si sono invece accorti dell’assenza di Samu Koné. Nel finale, è entrato Zaniolo per la squadra di Runjaic. Okoye ha salvato la vittoria su Mancini al 95esimo e poi su contropiede, a porta vuota (Svilar era andato a saltare nell’area avversaria, alla Trubin), Zaniolo ha evitato di segnare. Tanto la partita era finita.

Adesso la classifica recita:

Inter 55

Milan 47 (gioca domani sera a Bologna)

Napoli 46

Juventus 45

Roma 43

Como 41

Atalanta 36