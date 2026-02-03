La Premier si conferma il campionato dei paperoni: ha chiuso il mercato invernale con una spesa complessiva di 442 milioni

Finita anche questa sessione invernale di mercato, è tempo di tirare le somme. Lo fa As, sottolineando come la Premier sia ancora una volta il campionato dove si è speso di più.

La Premier si conferma il campionato più ricco

Si legge su As:

Quello che è stato una costante negli ultimi anni si è ripetuto anche in questo mercato di gennaio. La Premier League resta la vera superlega europea, con un ritmo di acquisti e un potere economico molto superiore rispetto al resto dei grandi campionati. Ieri ha chiuso il mercato con una spesa di 442 milioni di euro, lontanissima dalla Serie A (237), dalla Ligue 1 (101), dalla Bundesliga (97) e dalla Liga (74,9). Non hanno rivali.

Il giocatore più costoso di questo mercato è stato Semenyo, che ha firmato per il Manchester City all’inizio dell’anno per 72 milioni di euro.

Il bilancio della Premier League è di -155,8 milioni. I club inglesi hanno speso meno rispetto all’inverno scorso, da oltre 500 milioni nel 2025 a circa 442 milioni nel 2026, e hanno incassato di più, da 171 a 286 milioni.

Bilancio del mercato invernale:

Lega Spese (M€) Entrate (M€) Bilancio (M€) Premier League 442,73 286,93 -155,8 Serie A 237,65 186,45 -51,2 Brasileirão 201,55 185,4 -16,16 MLS 142,03 52,92 -89,11 Saudi Pro League 117,23 70,62 -46,61 Ligue 1 101,1 141,65 +40,55 Bundesliga 96,95 20,37 -76,58 LaLiga 74,9 99,5 +24,6 Süper Lig 70,52 58,3 -12,22 Liga Portugal 57,48 67,36 +9,89

In Italia ci sono stati molti trasferimenti, ma la maggior parte di importo molto basso. Solo Raspadori (dall’Atletico all’Atalanta) e Robinio Vaz (dal Marsiglia alla Roma) hanno superato i venti milioni (22 milioni ciascuno). La Lazio è stata la squadra che ha speso di più con gli arrivi di Kenneth Taylor (16,85), Ratkov (13), Przyborek (4,5)…