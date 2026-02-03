La Premier si conferma il campionato dei paperoni: ha chiuso il mercato invernale con una spesa complessiva di 442 milioni
Diario As: "Il calciatore più costoso? Semenyo, ingaggiato dal City per 72 milioni di euro. Lontanissima la Serie A con 237 milioni spesi"
Finita anche questa sessione invernale di mercato, è tempo di tirare le somme. Lo fa As, sottolineando come la Premier sia ancora una volta il campionato dove si è speso di più.
La Premier si conferma il campionato più ricco
Si legge su As:
Quello che è stato una costante negli ultimi anni si è ripetuto anche in questo mercato di gennaio. La Premier League resta la vera superlega europea, con un ritmo di acquisti e un potere economico molto superiore rispetto al resto dei grandi campionati. Ieri ha chiuso il mercato con una spesa di 442 milioni di euro, lontanissima dalla Serie A (237), dalla Ligue 1 (101), dalla Bundesliga (97) e dalla Liga (74,9). Non hanno rivali.
Il giocatore più costoso di questo mercato è stato Semenyo, che ha firmato per il Manchester City all’inizio dell’anno per 72 milioni di euro.
Il bilancio della Premier League è di -155,8 milioni. I club inglesi hanno speso meno rispetto all’inverno scorso, da oltre 500 milioni nel 2025 a circa 442 milioni nel 2026, e hanno incassato di più, da 171 a 286 milioni.
Bilancio del mercato invernale:
|Lega
|Spese (M€)
|Entrate (M€)
|Bilancio (M€)
|Premier League
|442,73
|286,93
|-155,8
|Serie A
|237,65
|186,45
|-51,2
|Brasileirão
|201,55
|185,4
|-16,16
|MLS
|142,03
|52,92
|-89,11
|Saudi Pro League
|117,23
|70,62
|-46,61
|Ligue 1
|101,1
|141,65
|+40,55
|Bundesliga
|96,95
|20,37
|-76,58
|LaLiga
|74,9
|99,5
|+24,6
|Süper Lig
|70,52
|58,3
|-12,22
|Liga Portugal
|57,48
|67,36
|+9,89
In Italia ci sono stati molti trasferimenti, ma la maggior parte di importo molto basso. Solo Raspadori (dall’Atletico all’Atalanta) e Robinio Vaz (dal Marsiglia alla Roma) hanno superato i venti milioni (22 milioni ciascuno). La Lazio è stata la squadra che ha speso di più con gli arrivi di Kenneth Taylor (16,85), Ratkov (13), Przyborek (4,5)…