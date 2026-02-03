Home » Approfondimenti » Economia e marketing

La Premier si conferma il campionato dei paperoni: ha chiuso il mercato invernale con una spesa complessiva di 442 milioni

Diario As: "Il calciatore più costoso? Semenyo, ingaggiato dal City per 72 milioni di euro. Lontanissima la Serie A con 237 milioni spesi"

The logo is pictured through a glass window at the headquarters of the English Premier League in London on March 13, 2020. The English Premier League suspended all fixtures until April 4 on Friday after Arsenal manager Mikel Arteta and Chelsea winger Callum Hudson-Odoi tested positive for coronavirus. Isabel Infantes / AFP

Finita anche questa sessione invernale di mercato, è tempo di tirare le somme. Lo fa As, sottolineando come la Premier sia ancora una volta il campionato dove si è speso di più.

La Premier si conferma il campionato più ricco

Si legge su As:

Quello che è stato una costante negli ultimi anni si è ripetuto anche in questo mercato di gennaio. La Premier League resta la vera superlega europea, con un ritmo di acquisti e un potere economico molto superiore rispetto al resto dei grandi campionati. Ieri ha chiuso il mercato con una spesa di 442 milioni di euro, lontanissima dalla Serie A (237), dalla Ligue 1 (101), dalla Bundesliga (97) e dalla Liga (74,9). Non hanno rivali.

Il giocatore più costoso di questo mercato è stato Semenyo, che ha firmato per il Manchester City all’inizio dell’anno per 72 milioni di euro. 

Il bilancio della Premier League è di -155,8 milioni. I club inglesi hanno speso meno rispetto all’inverno scorso, da oltre 500 milioni nel 2025 a circa 442 milioni nel 2026, e hanno incassato di più, da 171 a 286 milioni.

Bilancio del mercato invernale:

LegaSpese (M€)Entrate (M€)Bilancio (M€)
Premier League442,73286,93-155,8
Serie A237,65186,45-51,2
Brasileirão201,55185,4-16,16
MLS142,0352,92-89,11
Saudi Pro League117,2370,62-46,61
Ligue 1101,1141,65+40,55
Bundesliga96,9520,37-76,58
LaLiga74,999,5+24,6
Süper Lig70,5258,3-12,22
Liga Portugal57,4867,36+9,89

In Italia ci sono stati molti trasferimenti, ma la maggior parte di importo molto basso. Solo Raspadori (dall’Atletico all’Atalanta) e Robinio Vaz (dal Marsiglia alla Roma) hanno superato i venti milioni (22 milioni ciascuno). La Lazio è stata la squadra che ha speso di più con gli arrivi di Kenneth Taylor (16,85), Ratkov (13), Przyborek (4,5)…

