Allegri a Fabregas: “Sei un cogl…, sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore”. Animi roventi

Si sono incrociati in mixed zone e il tecnico del Milan non gliele ha mandate a dire dopo l'ennesima scorrettezza (stavolta clamorosa) dello spagnolo

Allegri a Fabregas all’esterno della sala stampa: “Sei un cogl…, sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore”

A raccontarlo è Peppe Di Stefano a Sky Sport: “Sappiamo che i due non si amano. Poi c’è stato l’episodio di oggi (Fabregas ha trattenuto per la maglia Saelemaekers e l’arbitro Mariani ha espulso Allegri). Fabregas da paraguru si è scusato a Dazn, tanto ormai ti scusi e vale tutto. “Spero di non farlo più, ho commesso un gesto antisportivo, ho trattenuto Saelemaekers per la maglia, come dice Chivu le mani bisogna lasciarle a casa”. Allegri ha risposto: “Allora la prossima volta fermo una ripartenza con lo sgambetto e poi chiedo scusa”. I due si sono incrociati all’esterno della sala conferenze di San Siro e si sono beccati. Di Stefano non ha detto quel che è successo. Ci hanno pensato su X.

Allegri ha detto a Fabregas: “Sei un coglione, sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore”. Fabregas non l’ha presa bene, scrive Schira che gli animi sono diventati roventi.

Animi accesi nel post Milan-Como Allegri a #Fabregas: “Sei un c****, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l’allenatore”. — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 18, 2026

Scrive Schira:

Dura lite anche in mix zone tra Max Allegri e Cesc Fabregas. Volano parole grosse e insulti tra i due. Ad aprire la discussione la stoccata del tecnico milanista allo spagnolo: “Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ieri”. Da quel momento gli animi sono diventati roventi