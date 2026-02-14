La Fiorentina batte il Como con le armi di Fabregas: si sono buttati a terra per tutto il secondo tempo

Chi la fa, l’aspetti. Il Como di Fabregas ha trovato pane per i suo i denti. La Fiorentina di Vanoli ha vinto sul lago per 2-1, con reti di Fagioli, Kean su rigore e poi autorete di Parisi. La Fiorentina ha giocato un buon primo tempo, intenso, in cui ha tolto campo e respiro agli avversari che sono quasi mai stati in grado di ragionare. La rete è stata di Fagioli che è stato bravo e intelligente a sfruttare un pallone vagante in area. Poi, nella ripresa, i viola hanno adottato la tattica del Como. Prima il raddoppio su rigore (Kean). Poi, sempre a terra, con continue sceneggiate e ovviamente nervosismo dei padroni di casa che sono caduti nella trappola e sono rimasti anche in dieci uomini per il rosso a Morata (doppio giallo).

La Fiorentina raggiunge il Lecce al terzultimo posto in classifica, a pari punti col Lecce. Per Como si allontana il sogno Champions e un bagno di umiltà.