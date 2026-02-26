Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Juventus, la Uefa spiega l’espulsione di Kelly: “Forte contatto scorretto con i tacchetti sulla caviglia di Yilmaz”

Il difensore ha lasciato la Juve in dieci al 48esimo. L'arbitro aveva prima estratto il giallo, poi era stato richiamato dal Var per il rosso diretto, e lì ha cambiato idea.

Cm Torino 16/09/2025 - Champions League / Juventus-Borussia Dortmund / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: esultanza gol Lloyd Kelly

Nel match tra Juventus e Galatasaray, play-off di ritorno di Champions League, il difensore bianconero Lloyd Kelly è stato espulso al 48esimo dopo aver colpito Yilmaz.

L’arbitro, Joao Pinheiro, lo aveva dapprima ammonito e poi, dopo essere stato richiamato al Var, ha deciso di optare per l’espulsione diretta.

La Uefa ha spiegato, sul suo sito ufficiale, la motivazione del cartellino rosso:

Kelly, usando i suoi tacchetti, ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell’avversario, mettendo a repentaglio in modo chiaro la sua incolumità“.

La Juventus ha vinto 3-2 il match, ma non è riuscita a ribaltare il 5-2 dell’andata a favore dei turchi; dunque, è il Galatasaray ad accedere agli ottavi di Champions.

Correlate