Italiano continua ad affondare: il Bologna perde il derby emiliano al 95esimo ed ora è decimo
Due espulsi per parte: gol di Ordonez in pieno recupero quando le squadre erano già 10 contro 10. Non c'è neanche la scusa dell'uomo in più per i felsinei che riescono comunque a rendersi pericolosi nel finale
Bologna-Parma termina con un clamoroso 0-1 per i ducali: la compagine guidata dal guru del belgiochismo è ora decima. L’ultima vittoria in campionato? Il 15 gennaio contro l’Hellas Verona. Poi 4 sconfitte consecutive compresa questa.
Bologna-Parma: report del match
Al 18’ arriva l’episodio che indirizza il match, almeno nella prima frazione. Pobega si rende protagonista in negativo, rimediando un’espulsione che complica la gara dei suoi: intervento da dietro, con il piede alto, ai danni di Keita. In un primo momento l’arbitro Collu estrae il cartellino giallo, ma dopo la revisione al Var cambia decisione ed estrae il rosso, lasciando il Parma in superiorità numerica. Sulla punizione successiva, Bernabé prova la conclusione ma manda il pallone di poco a lato.
Nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Castro devia di testa nella propria porta, ma dopo un lungo controllo l’arbitro annulla il gol per una posizione di fuorigioco di Pellegrino, che tenta di intervenire sul pallone davanti allo stesso Castro. A dieci minuti dal termine si torna in parità numerica: Troilo riceve il secondo giallo e viene espulso.
Con dieci uomini per parte, Italiano inserisce forze fresche offensive, tra cui Orsolini, e il Bologna prova a spingere alla ricerca del gol. Proprio Orsolini, con una bella girata, colpisce il palo. Quando la partita sembra ormai avviata verso uno 0-0, arriva invece il colpo decisivo della squadra di Cuesta: Ordonez trova il gol con una potente conclusione dalla distanza, mirando il primo palo e battendo Skorupski per lo 0-1 al Dall’Ara.
Nei minuti finali il Bologna si riversa in avanti e va due volte vicino al pareggio: prima Corvi compie un intervento decisivo su un colpo di testa, poi è ancora Orsolini a provarci in girata, trovando però nuovamente la risposta del portiere.