La Roma contro il Napoli con Malen e Dybala (Mangiante)

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport che segue la Roma (e anche il tennis) annuncia il recupero di Paulo Dybala per la partita di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Dybala sarà al suo posto in attacco, al fianco (meglio: alle spalle) del nuovo acquisto Malen che ha segnato un gol al Torino e due al Cagliari. Lo stesso Mangiante ha accostato Malen a Van Basten per la rete segnata ai sardi (Malen ha glissato) e che negli studi hanno paragonato a Vialli. Al di là dei paragoni, Malen è forte, sa giocare coi piedi e sa segnare. Per Gasperini la coppia migliore in attacco è composta dall’olandese e appunto da Paulo. E li schiererà domenica sera a Fuorigrotta.

Ecco le parole di Angelo Mangiante su X:

Contro il Napoli torna dal 1′ la coppia Malen-Dybala. La connessione e l’intesa che più piace a Gasperini torna in campo al Maradona