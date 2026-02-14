“Il problema per me è più Bastoni che l’arbitro. Nulla giustifica il volo di Bastoni” (Condò)

Aldo Serena: partita condizionata dall’errore dell’arbitro. Nonostante tutto questo, la Juve ha giocato in maniera coraggiosa.

Del Piero: “ci sono due partite, partita molto equilibrata fino all’espulsione ingiusta di Kalulu. L’Inter se non performa in maniera ottimale, storciamo la bocca. La Juventus ha fatto molto bene. La partita sarebbe stata decisa magari da un singolo se le cose fossero andate normalmente. Pio Esposito ha avuto un plus”.

Del Piero fa notare che non c’era nemmeno la prima ammonizione (ed è difficile dargli torto): “Per me non c’è neanche il fallo. Capisco che venga fischiato il fallo ma non l’ammonizione. Kalulu è già fermo, è l’altro (Barella, ndr) che gli va addosso. Negli altri campionati, l’arbitro si prende dieci quindici secondi per rendersi conto di quel che è successo”.

Condò: “Secondo me in questa circostanza il problema a è Bastoni. Il tocco non giustifica assolutamente il volo di Bastoni. Il problema è questo. In nessun caso questo tocco (che non c’è, ndr) avrebbe potuto provocare questo volo”.

Del Piero: “Tu arbitro devi aspettare, devi prenderti del tempo. Il Var in alcune circostanze può intervenire e in altre no. È già difficile farlo capire. Il Var non può intervenire per un regolamento fatto male. Il compito dell’arbitro è riuscire a fare le cose in maniera giusta”.

Da studio, Borghi: “Questa è una simulazione”.