Slot: “Speriamo che gli infortuni ci diano una tregua, sennò sarà dura”: a Liverpool qualcuno darà del piangina anche a lui?

Anche a Liverpool i calciatori si fanno male. Il Times: "Szoboszlai, professione trequartista, ha giocato come terzino destro contro il Newcastle"

La questione infortuni non crea grattacapi solo a Napoli, ma anche in quel di Liverpool. L’allenatore dei Reds, Arne Slot, ha chiaramente fatto capire come gli infortuni incidano negativamente sull’andamento della già non scintillate stagione dei campioni in carica. Quante analogie. Il punto del Times e del Guardian.

Slot preoccupato dagli infortuni: i dettagli

Il Times:

Arne Slot ha ammesso che sarebbe una “sfida enorme” per il Liverpool riuscire a evitare che nuovi infortuni riducano ulteriormente la rosa e incidano negativamente sulle ambizioni del resto della stagione.

“Sono molto contento della squadra. Che sia chiaro,” ha detto Slot. “Ma è chiaro e ovvio che abbiamo tre infortuni di lunga durata. Ecco perché abbiamo cercato di rinforzare la squadra durante la pausa invernale. È chiaro che abbiamo cercato di rinforzare la squadra, e questo dimostra che pensiamo sarebbe stato utile. Ma non andremo a prendere giocatori che non siano abbastanza bravi da giocare in questo club.

“Penso che ci sia ancora molto da tirare fuori da questo gruppo di giocatori rispetto a quanto fatto finora — per ovvi motivi. Alcuni motivi forse me li prendo un po’ sulle spalle, ma ci sono cose su cui non posso fare nulla: infortuni, un giocatore che non è pronto a giocare tre partite a settimana.

“Ma se avremo una crisi di infortuni, anche maggiore di quella attuale, allora le cose diventeranno ancora più difficili. Sappiamo qual è la situazione. Questa squadra è in grado di fare meglio e di più rispetto a quanto ha fatto finora, ma tutti devono restare disponibili. E sarà una sfida enorme perché abbiamo tre partite in sette giorni in arrivo.”

Dominik Szoboszlai ha giocato come terzino destro nella vittoria per 4-1 sul Newcastle United sabato scorso e dovrebbe farlo di nuovo fino al ritorno in gruppo di Gomez e Frimpong. Ricordiamo che il calciatore ungherese è un trequartista.

Il Guardian fa i nomi degli assenti:

Gli infortuni di Conor Bradley e Giovanni Leoni, entrambi fuori per tutta la stagione, più quello di Jeremie Frimpong, hanno ridotto le risorse difensive a disposizione. Joe Gomez è stato assente nelle ultime due partite per un problema all’anca, anche se Slot spera che possa tornare ad allenarsi prima della sfida contro il Manchester City ad Anfield, domenica.

Ricordiamo che Bradley ha subito un grave infortunio al ginocchio contro l’Arsenal l’8 gennaio ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Leoni, ex Parma, sarà fuori tutta la stagione a causa di una lesione del legamento crociato anteriore. Isak è ancora out dopo essere stato operato per un infortunio alla caviglia che includeva una frattura del perone il 22 dicembre. Frimpong ha un problema alla coscia e non sarà disponibile neanche per il match di dopodomani contro il City.