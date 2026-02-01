Il Paris Fc punta tutto su Immobile, anche se potrebbe già essere un calciatore finito

Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Paris Fc. La seconda squadra di Parigi si trova a 21 punti in classifica, al 13esimo posto. Ma in Francia si chiedono se sia una buona strategia puntare su un calciatore d’esperienza, che però nell’ultimo periodo al Bologna è stato quasi sempre infortunato.

Footmercato scrive:

Dalla sua ascesa in Ligue 1, il club parigino ha mostrato ambizioni chiare, soprattutto per la scelta del centravanti. Quest’estate avevano scommesso su Willem Geubbels, che però sta faticando: solo tre gol in sedici presenze di campionato. Sono stati studiati diversi profili nel mercato invernale, fino a questo inaspettato annuncio: la trattativa per il 35enne italiano. È difficile parlare di Ciro Immobile senza menzionare la dimensione quasi da eroe che ha assunto negli anni alla Lazio. Arrivato nel 2016, l’attaccante è diventato rapidamente molto più di un semplice marcatore. Era un simbolo, un leader, un capitano emblematico tra i biancocelesti. Tra il 2016 e il 2024, si è affermato come uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. A livello individuale, ha vinto quasi tutto, come il Golden Boot europeo nel 2020, con 36 gol in campionato.

Sulla scena internazionale, Immobile ha avuto alti e bassi con la Nazionale (57 presenze, 17 gol). A 35 anni è un giocatore con un’esperienza immensa, un curriculum impressionante e un profilo quasi ideale per un club come il Paris Fc. Ma questa immagine lusinghiera non dovrebbe mascherare una realtà molto più inquietante. Per due stagioni, Ciro Immobile ha segnato poco. Nonostante le sue 41 partite e i suoi 19 gol, il suo periodo al Besiktas si è rivelato un fallimento. Il suo ritorno in Italia, a Bologna, doveva essere quello della rinascita. Ma ha fatto zero gol in nove presenze. A ciò, si aggiungono gli infortuni. Il suo corpo non risponde più come prima, soprattutto in un campionato molto fisico come la Ligue 1. Da un lato, l’arrivo di un nome così prestigioso per il Paris Fc potrebbe servire per mantenere una certa leadership. Dall’altro, c’è un rischio reale di scommettere su un giocatore a fine carriera, incapace di soddisfare le aspettative.