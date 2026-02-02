“Il Napoli sul podio del mercato, ha agito in condizioni proibitive, Santos ha segnato tre gol in Champions” (Di Marzio)

“Il Napoli sul podio del mercato”. Parole e musica di Gianluca Di Marzio a Sky Sport nel suo bilancio della sessione di gennaio del mercato.

Di Marzio e Luca Marchetti posizionano in prima posizione la Roma, poi l’Atalanta e terzo il Napoli.

Comincia Marchetti: “Sì, la Roma è la regina del mercato. Sono arrivati Malen, Robinio Vaz e Zaragoza. Primo perché aveva la necessità di migliorare il pacchetto offensivo e poi ha investito. Robinio Vaz titolo a titolo definitivo è un ottimo colpo, è uno dei giovani più interessanti. Malen è quasi a titolo definitivo, sarà della Roma a qualificazione europea ottenuta. Vaz potrà avere ottimo impatto nel panorama italiano. È la squadra che aveva più necessità e che ha investito di più”.

Poi, prende la parola Di Marzio, “c’è l’Atalanta che ha preso Raspadori che io considero il colpo più importante insieme a Malen. Ha fatto uscire Lookman, e ha incassato 40 milioni, e poi sono usciti anche Brescianini e Maldini”.

Sul podio Di Marzio mette poi il Napoli: “Non potendo fare mercato, ha dovuto operare a saldo zero, ha dovuto fare mercato con la calcolatrice per quanto potevano spendere e ciononostante hanno preso Giovane con una formula innovativa (“farà giurisprudenza” dice Marchetti), hanno trovato l’escamotage con due milioni di prestito e 18 di bonus. Poi hanno preso Alisson Santos che è un buon giocatore checché se ne dica. Adesso forse molti diranno chi è, ma stiamo parlando di uno che ha segnato tre gol in Champions, è un buon giocatore”.

Da studio gli chiedono se Conte rimarrà a Napoli visto che la storia di Conte dice che – tranne alla Juventus – resta al massimo due anni in un club. OP se stia già impostando il futuro del Napoli a livello di mercato.

Risponde Di Marzio: “Non ho sensazioni particolari, il Napoli il futuro non poteva impostarlo adesso, anche se sta chiudendo adesso l’attaccante argentino Milton Pereyra classe 2008 del Boca Juniors, che è appunto il futuro. L’anno scorso tutti pensavano che sarebbe andato via, poi il giro in pullman dopo lo scudetto e la chiacchierata con De Laurentiis, è rimasto”.