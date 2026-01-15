Il Marsiglia si dichiara un club che punta alle plusvalenze: “Robinio Vaz è cresciuto con noi, ora è un giocatore di alto livello”

Il club ha rilasciato un comunicato per spiegare la cessione del classe 2007 alla Roma. Era stato acquistato per 200mila euro nel 2024, è passato ai giallorossi per 25 milioni.

Robinio Vaz si è trasferito alla Roma dal Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. E il club francese ha spiegato il motivo della cessione dell’attaccante classe 2007.

La spiegazione del Marsiglia sulla cessione di Vaz alla Roma

Rmc Sport scrive:

L’Olympique Marsiglia ha pubblicato un comunicato stampa per spiegare le ragioni del trasferimento. Il club ieri ha ufficializzato il trasferimento di Robinio Vaz alla Roma. Vera rivelazione della prima parte di stagione (4 gol in 14 presenze in Ligue 1), il giovane attaccante proverà a confermarsi dall’altra parte delle Alpi. Nel suo comunicato stampa che formalizza la notizia, il Marsiglia ha spiegato le ragioni di questa partenza. “Fedele alla nostra strategia, il Marsiglia continua a valorizzare i suoi giocatori e a costruire il futuro del club con ambizione. Robinio Vaz ha trovato l’ambiente ideale per crescere. La sua carriera rappresenta la capacità del club di sostenere l’emergere di giocatori di alto livello”. Era stato acquistato per 200.000 euro nell’estate 2024. Aveva un contratto fino al 2028, ma non ha trovato l’accordo col club francese per prolungarlo. Ciò, ha spinto il Marsiglia a separarsene, per non rischiare poi di perderlo in futuro a zero.