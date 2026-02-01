Di Lorenzo è meno grave: distorsione di secondo grado, escluso il crociato. Di Marzio: «E quindi Zappa non arriva più»
Il campionato del capitano non è finito: dalle quattro alle sei settimane di stop. E cambia la strategia del club sul mercato. Il Napoli: si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l'iter riabilitativo.
Il Napoli ci aggiorna sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Trauma distorsivo di secondo grado, a questo punto potrebbe cavarsela con un periodo da 4 a 6 settimane, o anche meno. Il campionato non dovrebbe essere finito. E a questo punto ambia l’atteggiamento del Napoli sul mercato.
Scrive Gianluca Di Marzio che a questo punto il Napoli non cerca più un esterno destro di difesa. Zappa non arriva più:
“Con l’infortunio meno grave del previsto di Di Lorenzo, il Napoli si allontana da Zappa. Avanza la Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza”.
Napoli, il comunicato su Di Lorenzo
Si legge sul profilo X del Napoli:
Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro.
Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo.
Adesso, vedremo cosa deciderà di fare il Napoli sul mercato: probabilmente si allontana ulteriormente la pista Juanlu.