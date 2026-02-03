Il Napoli è di gran lunga il club meno indebitato della Serie A. Juve e Inter sono in profondo rosso

La classifica dei debiti netti di Calcio e Finanza: la liquidità del Napoli supera i debiti finanziari per 137 milioni di euro. Insomma: è in attivo. La Juve è sotto di 300 milioni, l'Inter di 250. Ma il mercato l'hanno bloccato al Napoli

Per capire il cortocircuito delle regole finanziare del calcio italiano – che incidono eccome sulla competizione sportiva – basterebbe un dato, che viene sottolineato da Calcio e Finanza: il Napoli, che ha il mercato bloccato, ha un debito finanziario netto negativo. Ovvero: la sua liquidità supera i debiti finanziari per 137 milioni di euro. Si potrebbe dire che il Napoli è la società meno indebitata d’Italia, ma sarebbe un eufemismo.

Le due classifiche di Calcio e Finanza

Calcio e Finanza pubblica due classifiche, basate sui conti delle squadre che hanno partecipato allo scorso campionato di Serie A. La prima fotografa, alla data del 30 giugno 2025, l’indebitamento lordo. E in questa graduatoria “il club con il dato più elevato è la Juventus, che supera quota 740 milioni di euro (di cui circa 255 milioni per il factoring), in crescita rispetto ai 638,9 milioni registrati un anno prima. Seguono l’Inter, con circa 660 milioni (in calo dai 734,8 milioni al 30 giugno 2024, con dati su cui impatta in particolare il nuovo bond emesso per rifinanziare le precedenti obbligazioni), e la Roma, che scende a 611 milioni rispetto ai 636,3 milioni dell’esercizio precedente, con un impatto rilevante in particolare dai debiti per finanziamenti soci (che dovrebbero essere tuttavia convertiti in seguito in capitale, come già fatto dai Friedkin negli ultimi anni)”.

Poi ci sono il Milan con 391 milioni di euro, la Lazio (303 milioni) e il Napoli (con circa 300 milioni di cui circa 173 per il mercato, rispetto a crediti da società per 109 milioni)

Ma, spiega Calcio e Finanza, “il parametro più utilizzato nelle analisi finanziarie è però quello dei debiti finanziari netti, calcolati come differenza tra i debiti finanziari e le disponibilità liquide. Questo indicatore consente di capire quanta esposizione finanziaria “reale” grava sui club, tenendo conto della cassa disponibile e della capacità immediata di far fronte agli impegni finanziari. Non a caso, è il valore di riferimento anche nei dossier Uefa e nelle valutazioni di sostenibilità economica”.

E in questa seconda classifica, più veritiera, “la Juventus resta il club più esposto della Serie A, con un valore pari a 302,8 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente. Alle sue spalle si colloca l’Inter, con 248,4 milioni, terza la Roma con 153,4 milioni, eccetera. Il Napoli? Il Napoli è ultimo, parecchio in salute. E col mercato bloccato.