Il Le Mans pronto a tornare in Ligue 1 entro il 2030, Courtois e Djokovic tra gli investitori del club (So Foot)

Il gruppo brasiliano OutField è azionista di maggioranza del club. I primi obiettivi saranno acquistare un centro sportivo e riaprire l'Academy. Sono attualmente quinti in Ligue 2.

Prima Novak Djokovic, poi Thibaut Courtois: perché tutte queste star dello sport investono sul club francese Le Mans? La squadra milita in Ligue 2, serie B francese, e attualmente si trova al quinto posto in classifica, a -3 punti dalla vetta.

So Foot scrive:

Thibaut Courtois ha annunciato di aver investito nel club con la sua società NXTPlay. Come Kylian Mbappé col Caen, Sadio Mané col Bourges, N’Golo Kanté col Virton e Marco Verratti col Pescara, anche il portiere belga è nella tendenza dei calciatori che non aspettano il ritiro per investire in un club, professionistico o meno. Annunciando l’arrivo di Courtois e la presa di potere del gruppo brasiliano OutField come azionista di maggioranza, il Le Mans guadagna punti mediatici con l’ambizione di sognare in grande, puntando in particolare a una promozione in Ligue 1 entro la fine del decennio. Grande confusione o progetto sensato?

La migliore neopromossa nella storia della Ligue 2 del XXI secolo, con una media di 10.000 spettatori in casa, sta chiaramente facendo il possibile per cambiare dimensione. “Vorremmo tornare in Ligue 1 entro tre o quattro anni”, ammette apertamente Pedro Oliveira, cofondatore della società brasiliana OutField. I primi obiettivi degli azionisti di maggioranza saranno l’acquisto e la modernizzazione del centro sportivo, attualmente di proprietà del Comune, e la riapertura dell’Academy, chiusa dieci anni fa per l’ultimo fallimento del club. Anche se il suo nome non è mai stato associato alle grandi pagine della storia del calcio francese, Le Mans sembra aver capito il metodo per continuare a esistere in un ambiente sempre più competitivo. Ora, però, non bisogna dimenticare che la verità viene fuori dal campo e dai risultati.