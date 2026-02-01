Il Como batte l’Atalanta 5-0 negli expected goals. Nella realtà invece finisce 0-0 con un uomo in più per 85 minuti

Nico Paz sbaglia l'ennesimo rigore nel recupero: è bravo ma calciarli non è arte sua. Carnesecchi eroe di giornata, para di tutto

La sfida tutta “lumbard” tra Como e Atalanta termina con il risultato di 0 a 0. Per le statistiche degli expected goal è invece finita 5,24 a 0,52. Gli uomini di Palladino, in 10 dall’ottavo minuto per espulsione di Anahor, hanno opposto una strenua resistenza. Sulemana, obiettivo del Napoli – a questo punto definibile sfumato – è subentrato al 20′ per Scamacca e ha giocato fino al termine del match. In pieno recupero, Nico Paz sbaglia l’ennesimo rigore: è a tre errori su tre tiri. Protagonista della giornata è stato Carnesecchi che ha parato non solo il rigore, ha parato di tutto.

Como-Atalanta: report del match

La svolta del match arriva all’ottavo minuto: Anahor, difensore orobico, è stato punito per condotta violenta dopo aver colpito Perrone con una manata al termine di un acceso diverbio, mentre il centrocampista argentino è stato soltanto ammonito per un fallo commesso in precedenza.

Al 42’, su uno schema ben costruito dai lariani, è arrivata una grande opportunità: Kempf ha cercato la conclusione di prima intenzione, deviata in modo insidioso in area. La palla ha rischiato di trasformarsi in un pericolo serio, ma Carnesecchi si è dimostrato reattivo, intervenendo con un colpo di mano provvidenziale per allontanare il pallone e salvare il risultato.

Nonostante le numerose occasioni create, il Como non è riuscito a sbloccare il match, e la prima frazione si è chiusa sullo 0-0.

Nella ripresa, con Bellanova al posto di Zalewski, arriva subito una chance ghiotta per la Dea: contropiede di Kamaldeen Sulemana, servito da De Ketelaere, respinto però da un intervento decisivo di Butez.

Le opportunità più nitide restano comunque per il Como, con il subentrato Morata e il solito Jacobo Ramon che mettono sotto pressione Carnesecchi, impegnato a contenere una difesa che non cede di un passo, nonostante la stanchezza mentale crescente. Al quinto minuto di recupero, un cross calibrato viene deviato con il braccio da Scalvini in area. Lo stadio esplode di gioia, ma Carnesecchi spegne tutto con una parata sul rigore di Nico Paz, assicurando così un punto prezioso per la sua squadra.