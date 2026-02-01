Il Napoli tende a Juanlu Sanchez senza mai toccarlo. È successo anche quest'estate, sembrava fatta e poi si è fatto male Lukaku. Da lì la virata su Zappa raccontata nelle ultime ore

Juanlu Sanchez per la seconda volta è stato a un passo dall’essere un calciatore del Napoli, ma non arriverà. Questa volta, stando a Pedullà, pare che sia stato il presidente del Siviglia a rifilare a Manna un secco e improvviso no.

Nella notte il Napoli aveva chiuso con Juanlu, poi il no del presidente del Siviglia (Pedullà)

Questo il retroscena raccontato su X dall’esperto:

«Il Napoli nella notte aveva chiuso Juanlu Sanchez in prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo. Stamattina il no del presidente del Siviglia. Zappa resta l’altra possibile soluzione, può fare tre ruoli e anche il “braccetto”»

Zappa è il preferito del Napoli per sostituire Di Lorenzo, c’è anche la Fiorentina ma è più indietro (Di Marzio)

Si legge così sul portale:

«La pista che porta a Gabriele Zappa prosegue e sta andando avanti. Il terzino del Cagliari è il nome che convince di più per caratteristiche, conoscenza della Serie A e continuità di rendimento: fin qui ha collezionato 20 presenze con 3 assist, dimostrandosi una soluzione solida e affidabile sulla corsia destra. Su Zappa si era registrato anche l’interesse della Fiorentina, che ha chiesto informazioni nelle scorse ore, ma al momento il club viola risulta più defilato rispetto al Napoli, che resta in netto vantaggio nella corsa al giocatore. Il Napoli prova a chiudere un rinforzo per la corsia di destra, con la formula del prestito.»