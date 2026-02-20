I calci piazzati non sorprendono più gli avversari, per il Times l’Arsenal adesso rischia di perdere la Premier

Opinionisti a confronto. Arteta è monotematico, perde troppi punti per strada e il Manchester City ha le capacità di vincere la Premier e relegare l'Arsenal al ruolo di eterno secondo

L’Arsenal è in testa alla Premier League con cinque punti di vantaggio sul Manchester City ma mostra segni di cedimento e una forma tutt’altro che brillante, avendo giocato una partita in più della squadra allenata da Guardiola, secondo in classifica. Dopo una serie di secondi posti negli ultimi anni, la storia è destinata a ripetersi? Il Times ha coinvolto i propri opinionisti.

Perché l’Arsenal sta inciampando nella corsa al titolo?

Gary Jacob – “Finora erano riusciti a vincere partite pur senza essere abbastanza spietati e, soprattutto in autunno, potevano contare sulla capacità di chiudersi in difesa una volta passati in vantaggio. Di recente, però, sono stati puniti sia per questo atteggiamento sia per alcuni errori individuali”

Alyson Rudd – “Stanno buttando via il titolo. Le squadre hanno imparato a contenere i loro calci piazzati e ogni volta che uno schema non funziona sembra intaccare la fiducia collettiva”

Hamzah Khalique-Loonat – “La sensazione è che nervosismo e pressione stiano crescendo dopo tre secondi posti consecutivi. Si è creata un’aura di destino da eterna seconda”

Cosa deve fare Arteta per rimettere le cose a posto?

Gary Jacob – “La squadra è troppo prudente, si affida eccessivamente ai calci piazzati e ha bisogno di rinfrescare alcune posizioni.”

Paul Hirst – “Per cominciare, lasciare fuori Gyokeres. A Molineux è stato sovrastato fisicamente, segnale preoccupante. L’Arsenal è più pericoloso quando il quartetto offensivo è fluido; con lui diventa macchinoso.”

Alyson Rudd – “Ricordate il “colorare con i numeri” da bambini? All’inizio sembra magia, poi capisci che non c’è spazio per l’espressione personale. Arteta deve allentare il guinzaglio, permettere ai giocatori di reagire a ciò che accade in campo e non solo a ciò che è stato pianificato.”

Quanto è capace il City di rimontare l’Arsenal?

Paul Hirst – “Nelle ultime quattro stagioni il City ha raccolto in media 30 punti nelle ultime 12 partite, che potrebbero bastare anche stavolta, considerando quanti punti l’Arsenal sta perdendo. Dopo la vittoria ad Anfield contro il Liverpool l’8 febbraio, hanno ritrovato fiducia. Giocatori esperti come Rúben Dias, Rodri e Bernardo Silva — oltre a Guardiola — saranno decisivi.”

Alyson Rudd – “Il City è meno solido rispetto al passato, ma Guardiola ha evitato che ciò diventasse una crisi.”

Hamzah Khalique-Loonat – “Negli ultimi anni il City sembrava inevitabile, ma questa squadra non è infallibile. Sono tecnicamente in grado di rimontare — hanno ancora Erling Haaland e Rodri — ma non mostrano la continuità devastante delle loro migliori stagioni. Se l’Arsenal riuscirà a trasformare la corsa in un duello punto a punto, potrebbe essere il City a cedere per primo.”