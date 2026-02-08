“Hojlund ha consegnato lo spray magico a McTominay, come Coppi e Bartali”, gli elogi della stampa inglese

“Dio salvi Scot McTominay” per il Napoli e per la Scozia. E’ il Mirror, ma non solo, che racconta la serata del centrocampista azzurro ricordando lo splendido gol ma anche l’infortunio che fa preoccupare Antonio Conte.

Scrive The Mirror

Scott McTominay ha vissuto un’altalena di emozioni durante la vittoria del Napoli per 3-2 sul Genoa. L’ex stella del Manchester United ha segnato un gol spettacolare. E’ stato poi costretto a lasciare il campo a metà tempo a causa di un infortunio

Il gol di McTominay non è passato inosservato: la stampa britannica lo ha subito osannato, sottolineando la sua capacità di incidere nella partita nonostante il problema fisico. Scotsman scrive: Il Napoli era passato in svantaggio con un rigore iniziale, ma McTominay ha giocato un ruolo decisivo nel pareggio: un suo tiro rimbalzato ha permesso a Rasmus Hojlund, in prestito dallo United, di segnare. Solo due minuti dopo, il centrocampista scozzese ha rubato la scena con un impressionante tiro dalla distanza.

Elogiato da “Prince Rasmus” per il suo contributo al gol d’apertura del Napoli, McTominay ha ricevuto elogi per “una magnifica doppietta morale”. Il Napolista ha assegnato al centrocampista un punteggio di otto su dieci. La sua disponibilità a giocare nonostante l’infortunio è stata paragonata a Braveheart. Augurando a McTominay un rapido ritorno in forma, il resoconto della sua prestazione si è concluso con la frase: “Dio salvi Scott McTominay “.

Le condizioni di McTominay

“Scott convive con questo problema dall’inizio dell’anno – ha spiegato Conte – Si tratta di un’infiammazione dei tendini tra il gluteo e i muscoli posteriori della coscia. Questo fastidio lo costringe a giocare a un ritmo ridotto” (The Mirror). Conte ha sottolineato anche il carattere del suo giocatore: “Lui voleva continuare, ma ho preferito mettere in campo un giocatore al 100% piuttosto che rischiare stupidamente, visto che per noi è fondamentale. Speriamo che recuperi in fretta” (The Scotman).

Per Talk sport, al momento del risentimento, “Hojlund ha consegnato a McTominay lo “spray magico” dello staff medico del Napoli, in modo che il suo compagno di squadra non dovesse uscire dal campo. E Scott ha sfruttato appieno la pausa segnando lui stesso con un tiro strepitoso da fuori area un minuto dopo. Tuttavia, McTominay non è riuscito a superare del tutto l’infortunio e ha subito segnalato alla panchina del Napoli che doveva lasciare il campo”.