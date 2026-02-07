Conte: “Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo.”

Conte: “McTominay si porta il problema da tempo. Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere”

Ecco cosa dice Conte in conferenza stampa sugli infortuni. (Qua le parole di Conte a Dazn)

“McTominay ha un problema tendineo al gluteo, ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori possono gestire meglio. Lui era pronto a giocare ma ha detto “non mi chieda strappi”. Io ho detto “lascia stare, già stiamo messi come stiamo messi”. Mi auguro che da qui a martedì possa recuperare, abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia. Abbiamo bisogno di undici giocatori. Il Como non ha giocato in questo turno. Che devo dire? Vittoria da squadra vera. Che ha gestito momenti di difficoltà. Il vento oggi ha tirato forte contro e nonostante questo siamo stati bravi a stare sempre in piedi, a trovare soluzioni dalla panchina. Chi è entrato, chi è uscito. Peccato per Jesus, lo stavo sostituendo. Abbiamo vinto meritando, con grandi complimenti al Genoa”.

“Anguissa ha recuperato a livello muscolare, alla schiena ha un problema che i medici non stanno riuscendo a risolvere. Gilmour ha ancora un problemino. Si dice “armiamoci e partiamo” non “armiamoci e partite”. Stiamo facendo qualcosa di straordinario che sta venendo sottovalutato. Noi alleniamo i calciatori ma loro vanno in campo, se i calciatori non ci sono è difficile fare risultato e portare a casa la pagnotta”.