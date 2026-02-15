Hazard, ex stella del calcio, ora autista dei figli e produttore di vino a Lecce: “Mi godo una vita semplice” (Guardian)

Si è convertito ad uno stile di vita serena: “Mi vedo come un nonno felice con i capelli bianchi, circondato dai miei figli. Questa è la vita che voglio, prima ero sempre stressato”

A Lecce, tra vigneti e tranquillità, Eden Hazard vive sereno quasi tre anni dopo il ritiro dal calcio a 32 anni. Ha rilasciato un’intervista per il Guardian.

Ecco le sue parole:

“La vita passa davvero veloce. Soprattutto nel calcio. Ieri avevo 19 anni, oggi ne ho 35. Bisogna godersela, non solo nel calcio ma in tutto.”

Le parole di Eden Hazard

Molti giocatori fanno fatica a colmare il vuoto lasciato dal gioco, ma Hazard ha trovato conforto nella semplicità.

“La famiglia è ciò che ti aiuta. La mia vita è semplice: resto a casa e godo delle cose semplici con mia moglie, i miei figli e i miei fratelli. Quando giochi, viaggi continuamente, ma quando smetti, finalmente hai tempo per loro senza stress.

Ora la mia vita è abbastanza semplice. Sono papà di cinque figli. In questo momento sono più un autista che un calciatore, ma va bene così.”

Il dibattito tra Premier League e La Liga è eterno, ma Hazard ha una posizione chiara:

“Hanno stili di gioco diversi. La Premier è più fisica; non smetti mai di correre. La Liga è più tecnica. Al Madrid puoi gestire la partita, ma in Premier non c’è possibilità: devi andare a tutta velocità per 90 minuti.”

Parlando dell’Inghilterra, inevitabile il riferimento a José Mourinho, che lo ha allenato al Chelsea. Tutti hanno una storia con Mourinho, ma quella di Hazard è tipicamente sua:

“Non ne ho una sola, ne ho molte. Ricordo una volta, durante il primo anno di Mourinho, sono andato a Lille a vedere una partita e ho perso il passaporto al ritorno.

Non mi hanno permesso di rientrare in Inghilterra e ho perso l’allenamento. Sono tornato verso le 14. Quando la sessione era finita, ho dovuto scusarmi con lui. È stato un momento davvero brutto per me. La settimana successiva mi tolse dalla squadra e disse che era colpa mia, ma nel weekend giocavo di nuovo e andò bene.”

Se al Chelsea è diventato un idolo, con il Belgio ha portato le speranze di una nazione. Racconta il Mondiale 2018 con entusiasmo.

“Non è necessariamente divertente, ma il Mondiale 2018 è stato incredibile. Ho avuto la possibilità di giocare con mio fratello. Essere il capitano del mio paese è stato qualcosa di incredibile.”

Il Belgio chiuse terzo in quel torneo, un risultato che lascia qualche rimpianto ma soddisfa Hazard.

“È felicità totale. Sentivamo che il Belgio fosse incredibile in quegli anni. Anche se non abbiamo vinto, oggi la gente dice che eravamo una squadra migliore della Francia. Questo mi rende orgoglioso: non per aver vinto, ma per ciò che abbiamo creato insieme.”

Fa poi un appello ai giovani:

“I ragazzi oggi amano PlayStation e YouTube. “La mia regola numero uno sarebbe: giocate in strada, giocate a calcio e divertitevi con gli amici. Magari niente scuola il venerdì: solo dal lunedì al giovedì, e poi calcio tutto il weekend.”

Ha vinto la Champions League con il Real Madrid nel 2022.

“È una grande sensazione,” dice, “perché giochi per la gente e per i trofei. La Champions League è uno dei migliori trofei da vincere. Anche se non ho giocato molto, essere in un club che vince tanto e giocare con grandi campioni è stato incredibile.”

Eppure considera la Premier League, vinta due volte con il Chelsea, allo stesso livello:

“Vincere la Premier è molto difficile, come la Champions o il Mondiale. È speciale perché tante squadre possono vincerla.”

Come mai Hazard si trova a Lecce?

E allora perché siamo a Lecce? La connessione arriva da un vecchio amico. “È cominciato con Willian, mio ex compagno al Chelsea,” dice Hazard. “Mi ha parlato e ha detto: ‘Per favore, puoi unirti a noi?’”

Il “noi” è Fabio Cordella, direttore sportivo, che ha deciso di creare la sua squadra di fantasisti… ma in cantina, non in campo. Ha reclutato leggende come Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Iván Zamorano e Gianluigi Buffon per creare etichette da collezione. Hazard è l’ultimo arrivato.

Ha poi dichiarato:

“È un po’ come il calcio: non riguarda solo una partita, ma una carriera di 10 o 15 anni. Questo vino è elegante, proprio come me.”

Hazard non desidera essere ricordato come una leggenda. “Solo come un buon giocatore e un bravo ragazzo divertente. Non voglio altro.”

Ha trovato un nuovo senso nella vita. “È una bottiglia di vino e la famiglia,” dice, delineando il futuro. “Mi vedo come un nonno felice con i capelli bianchi, circondato dai miei figli. Questa è la vita che voglio.”