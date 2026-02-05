Hazard: “Gli allenamenti con Sarri a volte erano noiosi, Conte ci faceva fare un’infinità di ripetizioni”

Alla Gazzetta: “Mourinho il miglior allenatore che abbia avuto, è strepitoso il modo in cui ragiona e comunica coi calciatori. De Bruyne e Lukaku possono divertirsi con Conte, ma l'Inter resta la più forte”.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore belga Eden Hazard ha parlato dei suoi anni al Chelsea e il rapporto con Maurizio Sarri e Antonio Conte.

L’intervista ad Hazard

Da Sarri ad Ancelotti, nella sua carriera ha avuto svariati allenatori italiani…

“E’ vero, con loro ho vinto molto. Tra me e Sarri si era creato un rapporto speciale, la sua idea di calcio era vicina alla mia. Ogni tanto però gli dicevo che i suoi allenamenti erano noiosi. Non è una critica, anche perché i risultati danno ragione a lui, come a Conte, che era incredibile, ci faceva fare un’infinità di ripetizioni”.

Chi è il migliore con il quale hai lavorato?

“Mourinho, comunicatore straordinario. Il modo in cui ragiona e trasmette i suoi pensieri ai calciatori è strepitoso”.

Oggi Conte allena De Bruyne e Lukaku…

“Sono curioso di rivedere Kevin a rientro dall’infortunio. Con Conte si possono divertire, ma negli ultimi cinque anni l’Inter ha dimostrato di essere la più forte d’Italia”.