Hannah Cox la donna che ha fatto 100 maratone in 100 giorni, in India. E non aveva mai corso fino a 40 anni

Hanna Cox ha corso per 4.000 km in 100 giorni sul percorso dell'Inland Customs Line, fino a Calcutta. Ha corso con la diarrea e il vomito, ha perso 11 kg. E ha rattoppato le scarpe con pezzi di pneumatici

Hannah Cox fino a 40 anni non aveva mai corso. Aveva solo fatto un sacco di fisioterapie e passeggiate per curare una scoliosi gravissima per la quale le avevano prescritto il busto ortopedico 23 ore al giorno. Hanna Cox ha corso per 4.000 km in 100 giorni. Insomma: ha fatto 100 maratone un giorno dopo l’altro, per cento giorni. In India, sul percorso dell’Inland Customs Line, fino a Calcutta per onorare la memoria di suo padre, nato a Calcutta ma emigrato nel Regno Unito da bambino.

La donna inglese due anni fa ha deciso di provarci, racconta il Telegraph. E così si è allenata per 18 mesi ed è partita. Ovviamente, ci è quasi morta…

Ha dormito in un camper con un piccolo equipaggio di supporto, ha lottato contro una gastroenterite acuta, si è ammalata numerose volte e ha persino incollato pezzi di uno pneumatico alle sue scarpe da ginnastica con la supercolla, per finire la spedizione. “Sono un’ecologista, quindi sono arrivato in India con tre paia di scarpe da ginnastica di un marchio sostenibile, che mi sono durate 1.000 km ciascuna. Quando sono arrivato a circa 3.000 km, ho iniziato a consumare la suola delle scarpe, ma non avevamo altre scarpe, quindi ci siamo fermati in una delle baracche che riparavano pneumatici a lato dell’autostrada. Ho scambiato un paio di selfie con una camera d’aria e abbiamo attaccato la gomma alla suola delle mie scarpe da ginnastica. È così che le mie scarpe da ginnastica sono sopravvissute”.

La sostenibilità era al centro del progetto: l’intera spedizione era vegetariana e l’equipaggio si riforniva di cibo locale lungo il percorso. “C’era un sacco di porridge, così tante uova, riso e verdure di stagione che si possono comprare nei mercati e ai lati delle strade. Mi svegliavo, facevo colazione, correvo 15 chilometri, facevo un altro pasto e poi correvo altri 15 chilometri, facevo un altro pasto, un frullato proteico e poi una cena abbondante”.

Dopo soli 11 giorni di viaggio, faceva fatica a tenere giù qualsiasi cosa ed è svenuta mentre correva a causa di un colpo di calore. “A metà strada, il 49° giorno, ho vomitato a getto oltre il bordo del piazzale di una stazione di servizio per circa 12 ore. Ho corso una maratona, ne ho corsa un’altra il giorno dopo a digiuno assoluto e poi ho continuato a correre per circa una settimana, senza riuscire a tenere giù il cibo. Ho perso tantissimo peso”. Ha perso circa 11 kg, ma arrendersi non è mai stata un’opzione.

In un’altro momento ha trascorso gran parte della notte a vomitare prima di alzarsi alle 4 del mattino per visitare il Taj Mahal dove, per puro caso, ha incontrato Richard Branson.