Gutierrez eloquente: “Andremo avanti. Contro tutto e contro tutti. Forza Napoli sempre”
Il messaggio dello spagnolo è chiarissimo. Ricalca (con le dovute differenze) quello di Maradona dopo l'arbitraggio di Lanese in Fiorentina-Napoli 3-1 dell'86-87
Le sviste arbitrali cominciano a essere tante e, quelle avvenute oggi durante Atalanta-Napoli, devono aver lasciato il segno sugli stessi calciatori azzurri. In tal senso, il messaggio Instagram di Gutierrez è piuttosto eloquente. Ricorda quello – mooooolto più celebre – di Maradona dopo Fiorentina-Napoli 3-1 e l’arbitraggio Lanese.
Il messaggio di Gutierrez
“Andremo avanti. Contro tutto e contro tutti. Forza Napoli sempre”
È stato Gutierrez a segnare il gol che è stato annullato un gol: sarebbe stato il secondo in campionato, dopo quello segnato alla Fiorentina, e contestualmente quello del 2‑0 ai danni della Dea. Una rete che, molto probabilmente, avrebbe messo la partita in discesa per gli azzurri. Invece, poi tutto è cambiato.