Il Guardiola politico ha citato anche il Sudan, segno che si sta allontanando dal City

Come spiega il Telegraph, una frase pronunciata da Pep Guardiola in conferenza stampa ha finito per incrociare una delle crisi umanitarie più gravi e meno raccontate del nostro tempo e, insieme, uno dei nodi più sensibili legati alla proprietà del Manchester City. Il riferimento al Sudan apre infatti uno squarcio su una guerra civile devastante, sulle accuse rivolte agli Emirati Arabi Uniti di sostenere una delle fazioni in campo e sulle tensioni politiche che circondano Abu Dhabi, lo sceicco Mansour e l’impero calcistico costruito a Manchester. Sullo sfondo, il ruolo pubblico di Guardiola, il suo rapporto con la dirigenza del club e il significato, tutt’altro che neutro, di prendere parola su conflitti che l’Occidente tende a rimuovere dalla propria coscienza.

Guardiola sarà stato notato dai proprietari del City, ha citato il Sudan mentre il suo club è accusato di sostenerlo

Si legge così sul quotidiano britannico:

“Quando Pep Guardiola ha menzionato il Sudan tra i disastri umanitari di questa settimana, l’allenatore del Manchester City non avrebbe potuto andare più vicino a un problema che sta al cuore della proprietà del club ad Abu Dhabi. È in Sudan che gli Emirati Arabi Uniti – e il proprietario del City, lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente e vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti – sono accusati di sostenere una delle due parti in una feroce guerra civile durata quasi tre anni. I dati essenziali della guerra in Sudan sono difficili da calcolare: 400.000 morti secondo alcune stime, 30 milioni di persone bisognose di aiuti, 13 milioni di sfollati. […]

Nella loro dichiarazione, gli Emirati Arabi Uniti non hanno contestato l’affermazione che il Sudan sia “la più grande crisi di sfollamento al mondo”. Ciononostante, sembra molto lontano dall’impero calcistico di Manchester dello sceicco Mansour. Si dice che il reale emiratino abbia un legame significativo con la politica sudanese. […] In tutto questo, il riferimento di Guardiola al Sudan – tra gli altri riferimenti a Gaza, Ucraina e Russia – nella sua conferenza stampa di martedì è significativo. Sarà stato sicuramente notato all’interno del City Football Group di Abu Dhabi. Di certo, è stato sfruttato anche al di fuori di esso. […] “Lo apprezzo perché è la prima volta in 10 anni che un giornalista mi chiede una cosa del genere”, ha detto Guardiola. “Sembra che non ti sia permesso farlo per lavoro, non lo so. Ma c’è qualcuno che vede le immagini da tutto il mondo e che non ne è toccato?” Nelle dichiarazioni che seguirono, Guardiola si assicurò di non schierarsi da nessuna parte in nessuno dei conflitti. “Possiamo raggiungere la luna, possiamo fare tutto”, disse. “Ma ancora adesso, ci uccidiamo a vicenda, per cosa? Per cosa? Quando vedo quelle immagini, mi dispiace, mi fa male. Mi fa male, ecco perché in ogni posizione in cui posso contribuire, parlando per una società migliore, ci proverò e ci sarò”.

[…] Guardiola ha avuto un ruolo fondamentale nelle proteste contro l’incarcerazione dei leader catalani nel 2018 da parte dello Stato spagnolo. Ha fatto riferimento al Sudan nel giugno dello scorso anno, quando ha ricevuto una laurea honoris causa dall’Università di Manchester. Il fatto che Guardiola si stia dedicando a questioni politiche al di fuori della sua nativa Catalogna è interpretato da alcuni come un segnale del suo graduale allontanamento dalle restrizioni imposte dal suo lavoro per un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, in vista di una possibile separazione estiva. […] I suoi detrattori sostengono il contrario e i recenti commenti di Guardiola indicano come minimo che molte più persone hanno ascoltato la sua argomentazione”.