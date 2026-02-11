Goggia: “Pochi italiani alle Olimpiadi rispetto alla Coppa del Mondo, i biglietti costano molto, è un disincentivo”

Goggia: “Pochi italiani a Cortina rispetto alla Coppa del Mondo, i biglietti costano molto, è un disincentivo”

Sofia Goggia, bronzo in discesa, è caduta nella super combinata e ora attende il SuperG di domani. Intanto solleva il tema della mancanza di pubblico italiano alle Olimpiadi.

Scrive il Corriere della Sera con Daniele Sparisci:

Sofia Goggia si è autoeliminata con una scivolata da brivido sulla stessa neve dove Lindsey Vonn si è frantumata la tibia. Passata la paura per una «situazione che comunque sono riuscita a gestire». E il sorriso torna, increspato dal rimpianto di un’uscita prematura e da alcune sottolineature.

Sofia ha sentito poco la spinta sulla sua pista preferita: «In Coppa del Mondo c’è molto più pathos di qui e ci sono molti più italiani, con tutte le restrizioni olimpiche non è semplice arrivare a Cortina. E anche i biglietti costano molto, è quasi un disincentivo a venire». Un’altra voce critica che il Cio dovrà ascoltare: i Giochi Invernali diffusi infatti, (anche le edizioni future seguiranno questo modello), piacciono poco agli atleti perché parcellizzano gli eventi e disperdono lo spirito olimpico.

Domani però sulle Tofane, per il superg, Goggia, con Brignone e le altre azzurre, riceveranno il sostegno del primo tifoso italiano, il presidente Sergio Mattarella: «Sarà un onore averlo qui, è un riconoscimento per quello che la nostra squadra ha fatto in questi anni». La caduta nella combi è già stata archiviata: «Non sono riuscita a mantenere la stessa tensione di domenica. Errore mio sullo Scarpadon, sono andata troppo sulla destra e non sono riuscita a recuperare. Il primo pensiero è stato per Lara Della Mea (compagna di slalom ndr): un conto è correre da soli e un altro essere in una squadra, la troverò in hotel ad aspettarmi con un bastone…».

