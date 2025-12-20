La foto della rovesciata di McTominay con la Scozia esposta in una galleria d’arte a Edimburgo (The National)

Una foto della rovesciata di Scott McTominay che ha aiutato la Scozia a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 è stata incorniciata ed esposta in una delle principali gallerie d’arte di Edimburgo. Lo scrive The National.

La rovesciata di McTominay in una galleria d’arte scozzese

Il quotidiano scozzese:

Il centrocampista del Napoli ha segnato con una spettacolare rovesciata appena pochi minuti dopo l’inizio dell’ultima partita di qualificazione della Scozia contro la Danimarca il mese scorso, in cui la Nazionale scozzese ha vinto 4-2 e ha raggiunto la sua prima qualificazione in Coppa del Mondo dopo 28 anni. Lo scatto di Ross MacDonald è ora esposto nella Great Hall delle National Galleries Scotland. Gli appassionati potranno ammirarla gratuitamente per tutto il periodo natalizio, fino al 5 gennaio.

«I tifosi hanno detto che il gol meritava di essere esposto in una galleria d’arte, e ora lo è. Un momento di magia calcistica, accessibile a tutti», le parole di un portavoce della Galleria.

Condividendo un video della foto pubblicata, la nazionale scozzese ha scritto su Instagram: «Alcuni momenti meritano di essere incorniciati. Dirigetevi alla Great Hall della Portrait Gallery, nel cuore di Edimburgo , dove questo momento iconico potrà essere ammirato gratuitamente fino a lunedì 5 gennaio».

Non è il solo ad essere esposto in un museo

Rivista Undici ricorda:

L’immagine di McTominay a mezz’aria è finita sulle prime pagine di diversi giornali il giorno dopo ed è stata paragonata ai gol fenomenali di giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Gareth Bale. Dopo il gol di McTominay, sono arrivati ​​i gol di Lawrence Shankland, Kieran Tierney e Kenny McLean; sia Tierney che McLean hanno segnato negli ultimi istanti della partita, mandando l’Hampden Park nel caos. Di recente Cristiano Ronaldo ha alimentato il proprio mito comprando il gigantesco collage composto dall’artista italo-albanese Agron Hoti – con raffigurati tutti i momenti clou della carriera del portoghese.

Lionel Messi invece, la scorsa estate, ha rivelato la sua rete preferita fra le quasi mille messe a segno: l’insospettabile colpo di testa contro il Manchester United, nella finale di Champions League del 2009. È bastata la sua parola per ispirare l’opera d’arte digitale, astratta e stilizzata, che il turco Refik Anadol ha realizzato a partire da quell’esultanza. Il pezzo è stato poi venduto all’asta per 1,8 milioni di dollari e il ricavato devoluto in beneficenza. Il ritratto di McTominay, per adesso, non ha prezzo. Perlomeno in Scozia.