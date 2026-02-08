La Roma conta già 100 gare saltate per infortunio (ergo, non si fanno male solo a Napoli)

Dal Corsport. "Dovbyk ne ha saltate 14, Ferguson 9, Pellegrini ed Hermoso 6. Il più colpito è stato il bicipite femorale, poi contusioni, traumi a ginocchia e caviglie, pubalgie, risentimenti, tendini"

La Roma di Gasperini, come racconta il Corriere dello Sport questa mattina, è falcidiata da tanti infortuni. Quindi non solo a Napoli non reggono tendini, muscoli e legamenti vari. Dovbyk, Dybala, Ferguson, Koné, Hermoso, El Shaarawy e Vaz sono gli attuali assenti. I primi cinque non proprio poco importanti. Certo, potrebbe essere lontano dall’essere un caso se si pensa che la preparazione di Gasperini e quella di Conte si somigliano per valore dato all’intensità. Però tant’è…

La Roma ha già 100 gare saltate per infortunio, ovvero non si fanno male solo a Napoli

Si legge così sul quotidiano:

“Se l’infiammazione di una capsula laterale del ginocchio – non proprio un raffreddore – fa quasi tirare un sospiro di sollievo, significa che gli infortuni sono stati fin qui un autentico fardello per la Roma. […] Il tema “medico” è un altro di quei pesi che i ragazzi di Gasperini devono portare ogni volta sulle spalle. In cinque mesi e mezzo di stagione, i calciatori hanno già saltato 100 partite per contrattempi fisici di vario genere, alcuni gravi e altri meno. […] Cento assenze sono alle spalle, ma il pallottoliere è destinato a lievitare. Dovbyk, Dybala, Ferguson, Koné, El Shaarawy, Hermoso e Vaz ieri hanno continuato a lavorare a parte, chi solo in palestra e chi parzialmente sul campo coi preparatori. […]

Dovbyk ne ha saltate 14, Ferguson 9, Pellegrini ed Hermoso 6. Persino quelli “sani” non sempre hanno garantito la loro presenza. Pensate a N’Dicka ed El Aynaoui, rimasti fuori – il tempo di una lesione – per la Coppa d’Africa. Domani sera, senza ulteriori contrattempi, il conto arriverà a 106. […] Dybala, già passato da due lesioni quest’anno, a Trigoria è ormai considerato un mezzo colpo di fortuna. […] Lesioni di vario tipo – il più colpito è stato il bicipite femorale -, contusioni, traumi a ginocchia e caviglie, pubalgie, risentimenti muscolari, infiammazioni ai tendini, persino una frattura delle ossa nasali (Mancini): il repertorio clinico è già completo a febbraio. […] Dovbyk e Ferguson sono un discorso a parte: Gasperini non li ha entrambi contemporaneamente a disposizione da settembre e ultimamente li ha persi tutti e due. A gennaio sono arrivati un altro paio di attaccanti; solo che uno, Vaz, ha già conosciuto il dolore di una lesione”