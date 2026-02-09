Repubblica. I quattro club hanno ex arbitri nello staff, in passato anche la Roma. Ieri il tecnico ha detto: “Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi”

Gasperini con chi ce l’aveva a proposito di ex arbitri che insegnano a tuffarsi? Inter, Juve, Lazio e Parma li hanno

Il Gasp sempre lui. Ieri hanno fatto rumore le sue parole sul calcio, sull’uso del Var e soprattutto su persone provenienti dal mondo arbitrale che in vari club insegnerebbero ai calciatori come tuffarsi in area. Repubblica nota che le società sono: Inter, Juventus, Lazio e Parma. E che in passato pure la Roma ce l’aveva ed era Calvarese.

Scrive Repubblica con Silvia Scotti:

Dice il tecnico della Roma: «Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi. Panchine che saltano, fanno caciara. Il calcio si riduce a “rubacchiare”». Secondo lui ci sono professionisti che istruiscono i calciatori a prendere tempo, favori e insulti dalla tifoseria avversaria. A chi si riferiva? Di certo, hanno ex arbitri nei loro staff l’Inter (Schenone) e la Juve (Maggiani), la Lazio (Pinzani) e il Parma (Manganelli). E in passato la stessa Roma aveva ingaggiato come consulente un ex (Calvarese). Sono tutti addetti ai rapporti con gli arbitri, ma da quando c’è il Var il loro lavoro è anche istruire tecnici e giocatori su come funziona la tecnologia. Poi, c’è sempre qualcuno che dagli insegnamenti trae ispirazione per inventare modi utili ad aggirare le regole.