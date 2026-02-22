Home » Il Campo

Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: giocano Alisson Santos e Gutierrez, panchina per Politano

Palladino rinuncia a Scamacca e Ederson, gioca Krstovic con Zalewski e Sulemana. Difesa a tre per Conte con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno.

Atalanta-Napoli si affrontano alle 15 alla New Balance Arena. Conte deve ancora una volta far fronte a tantissime defezioni 

Formazioni Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Bakker, Bernasconi, Djimsiti, Éderson, Kossounou, Musah, Samardzic, Scamacca, Vavassori. All. Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Alisson Santos, Vergara; Hojlund. All. Conte.

