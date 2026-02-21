Fabregas: “Champions? Vedremo tra due-tre anni: un anno e mezzo fa eravamo in Serie B”

A Dazn, post Juve: "La Juventus è il Real Madrid d’Italia: sono orgoglioso della prestazione e del successo ottenuto"

Dopo la vittoria per 2 a 0 ai danni della Juventus, Cesc Fabregas ha così commentato la prestazione della sua squadra.

Le parole di Fabregas

La Juventus, dall’arrivo di Spalletti, ha avuto una trasformazione straordinaria: so che ci si concentra spesso sull’ultimo risultato, ma la Juve gioca davvero bene sotto la sua guida. La Juventus è il Real Madrid d’Italia: sono orgoglioso della prestazione e del successo ottenuto sul loro campo.

L’assenza di Nico Paz era significativa e riuscire a vincere senza di lui è un segnale positivo. Champions? Tra due-tre anni potrò dare una risposta: un anno e mezzo fa eravamo in Serie B. Dobbiamo mantenere la calma.