Elogio degli allenatori “noiosi”, per vincere non serve essere persone brillanti (New York Times)

Michael Carrick sta risollevando il Manchester United a colpi di noia. Era considerato noioso da giocatore (e invece no, non lo era affatto), e tale è considerato da allenatore. Ma il punto è che l’essere noiosi, nel calcio turbo-comunicato di oggi, è un valore. O, almeno, così la pensa il New York Times.

“La capacità di Carrick di essere noioso dovrebbe essere utile, poiché i manager stanno lentamente capendo che non ha quasi alcun valore dire qualcosa di interessante durante le conferenze stampa. Il maestro in questo campo è Zinedine Zidane, un giocatore incredibilmente talentuoso ma un allenatore in modalità “Champions League Weekly” permanente, che parla fluentemente tre lingue diverse e, allo stesso tempo, sente di averle appena imparate tutte e quindi non vuole correre rischi con il vocabolario. Nei suoi due periodi al Real Madrid, il club più in vista d’Europa, a cui sono dedicati numerosi giornali, Zidane ha trascorso intere stagioni senza dire assolutamente nulla di rilevante. Zidane ha imparato l’arte di presentarsi, dicendo di rispettare gli avversari del Real Madrid, che la sua squadra avrebbe dovuto essere concentrata al 100% e che non ci sono partite facili a questo livello. L’unico obiettivo di Zidane era quello di fornire la risposta più noiosa a ogni domanda, e ci è riuscito brillantemente”.

“Negli ultimi dieci anni circa, le conferenze stampa sono cambiate. Quella che un tempo era solo una riunione tra un manager e un gruppo selezionato di giornalisti si è estesa a decine di giornalisti, ma – cosa ancora più importante – ora viene trasmessa su YouTube. Quindi, mentre un tempo le conferenze stampa erano riservate agli allenatori che parlavano direttamente ai giornalisti, ora sono accessibili anche ai tifosi e, naturalmente, ai tifosi delle squadre rivali. Questo significa che la conferenza stampa ha assunto una dimensione completamente diversa, e anche il commento più insignificante, decontestualizzato, può esplodere in un meme”.