Con Carrick lo United sta tornando lo United: Mainoo ha dato equilibrio al centrocampo

Terza vittoria di fila, seppur sofferta. Carrick preferisce abbassarsi e con il Fulham si è fatto recuperare sul 2-2 prima dell'invenzione di Sesko al 94'. L'analisi di Athletic

Il Manchester United fiorito… a tratti. È la risposta che Athletic dà alla prestazione della squadra di Michael Carrick contro il Fulham una vittoria sofferta (3-2) arrivata dopo le brillanti prestazioni contro il City e l’Arsenal. Ma, si dice, quelle due partite contavano relativamente con le motivazioni a mille e gli spazi più aperti concessi da squadre abituate a giocare. Ma come sarebbe andata contro il Fulham? La risposta di Athletic è stata: “così, così, promosso con sofferenza”

“La squadra di Carrick ha conosciuto slanci, battute d’arresto e nuove accelerazioni in una partita vibrante a Old Trafford. Per scardinare la difesa compatta del Fulham, lo United si è affidato a una palla inattiva, soluzione sempre più ricorrente per molte squadre di Premier League in questa stagione 2025-26 dai contorni quasi surreali.

“Il Var ha trasformato in punizione il fallo di Jorge Cuenca su Matheus Cunha, inizialmente fischiato come rigore nei primi minuti del primo tempo, ma è stato proprio da quella situazione che è arrivato il gol. Il cross vellutato di Bruno Fernandes ha trovato la testa di Casemiro sul secondo palo, una combinazione ormai collaudata sotto diversi allenatori dei Red Devils: dall’inizio della stagione 2022-23, il capitano è già a quota sette assist per il centrocampista brasiliano”.

Il contributo di Casemiro, Fernandes e Mainoo allo United

“I due hanno imparato a conoscersi nei pregi e nelle piccole imperfezioni lavorando come coppia di centrocampo sotto Ruben Amorim, trovando poi una marcia in più da quando Carrick ha riportato Kobbie Mainoo in mezzo al campo, dando forma a un terzetto solido ed equilibrato. Casemiro è il presidio: contrasta, chiude, domina il gioco aereo in entrambe le aree. Fernandes è l’ispiratore, capace di creare e verticalizzare con passaggi progressivi da ogni zona del campo. Mainoo è il collante, colui che spezza il ritmo del Fulham nei momenti di crescita e distribuisce il pallone al compagno giusto ogni volta che allo United serve un cambio di passo”.

“Il trio ha funzionato alla perfezione anche nell’azione del raddoppio: Casemiro ha pescato Cunha con un passaggio no-look, mettendo l’attaccante nelle condizioni di superare Bernd Leno e infilare il pallone sotto la traversa. All’esultanza da surfista di Cunha si sono poi accodati Bryan Mbeumo e Amad, a suggellare un momento di evidente sintonia offensiva”.

Attacco più fluido e determinato

“I recenti aggiustamenti tattici hanno reso l’attacco più fluido, fondato su rotazioni continue e scambi di posizione. La scelta di Carrick di utilizzare Mbeumo come centravanti offre allo United un modo diverso di scardinare le difese avversarie. In queste tre partite, i cannoni sciolti di un tempo hanno finalmente trovato la mira”.

Athletic prosegue:

“Lo United appare anche più cinico in fase difensiva, con tutti i pro e i contro del caso. Con Carrick in panchina, la squadra tende ad abbassarsi in una struttura compatta nella propria metà campo, preferendo questo atteggiamento al pressing alto e alla caccia al possesso nella metà avversaria“.

Lo United si è fatto rimontare sul 2-2 ma poi…

Le tre immagini che Carrick ha avuto dallo United

“A rimettere le cose a posto ci ha pensato un’altra sostituzione. Benjamin Sesko — rapido di piedi come un ballerino di tip-tap — ha inventato una girata fulminea al 94’, sigillando tre punti pesanti e dando continuità al buon momento della squadra. In tre settimane dense e rivelatrici, Carrick ha offerto tre immagini nitide di ciò che lo United può essere quando funziona al meglio e di ciò che dovrà ancora limare e correggere per restare a questi livelli per il resto della stagione”.

