Divieto di trasferte, i tifosi di Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma fanno ricorso al Tar: udienza fissata il 17 febbraio

Calcio e Finanza: "Per i supporter partenopei è stato presentato ricorso al Tar del Lazio, con l’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Napoli Maradona, che parla di “punizione di massa ingiusta e incostituzionale"

Un provvedimento che, a voler essere gentili, è anticostituzionale, come sottolineato da Sarri ieri in conferenza. È ciò che ha colpito i tifosi di Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma. Infatti, a causa di pochi teppisti che hanno dato vita a queste scene di violenza e scontri in autostrada, hanno subito le conseguenze le intere tifoserie, impossibilitate a seguire le squadre del cuore in trasferta. Ovviamente, la cosa non finisce qui. Il punto di Calcio e Finanza.

Anche per i supporter partenopei è stato presentato ricorso al Tar del Lazio, con l’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Napoli Maradona, che parla di “punizione di massa ingiusta e incostituzionale”, contestando una misura che colpisce indiscriminatamente migliaia di tifosi per fatti avvenuti lontano dagli stadi e già oggetto di interventi repressivi.

Il Tar del Lazio ha così deciso di riunire tutti i ricorsi, discutendoli insieme il prossimo 17 febbraio.

