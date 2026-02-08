Divieto di trasferte, i tifosi di Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma fanno ricorso al Tar: udienza fissata il 17 febbraio
Calcio e Finanza: "Per i supporter partenopei è stato presentato ricorso al Tar del Lazio, con l’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Napoli Maradona, che parla di “punizione di massa ingiusta e incostituzionale"
Napoli's supporters cheer during the Italian Serie A football match Frosinone vs Napoli at the Benito Stirpe stadium in Frosinone, on August 19, 2023. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
Un provvedimento che, a voler essere gentili, è anticostituzionale, come sottolineato da Sarri ieri in conferenza. È ciò che ha colpito i tifosi di Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma. Infatti, a causa di pochi teppisti che hanno dato vita a queste scene di violenza e scontri in autostrada, hanno subito le conseguenze le intere tifoserie, impossibilitate a seguire le squadre del cuore in trasferta. Ovviamente, la cosa non finisce qui. Il punto di Calcio e Finanza.
Si legge su Calcio e Finanza:
I tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli hanno presentato tre distinti al Tar del Lazio contro il divieto di trasferte imposto dal Ministero dell’Interno per gli incidenti delle scorse settimane tra gli ultras.
Anche per i supporter partenopei è stato presentato ricorso al Tar del Lazio, con l’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Napoli Maradona, che parla di “punizione di massa ingiusta e incostituzionale”, contestando una misura che colpisce indiscriminatamente migliaia di tifosi per fatti avvenuti lontano dagli stadi e già oggetto di interventi repressivi.
Il Tar del Lazio ha così deciso di riunire tutti i ricorsi, discutendoli insieme il prossimo 17 febbraio.
"Pur trattandosi di fatti gravi, il Giudice ha considerato in senso attenuante la collaborazione del club per individuare i responsabili e la chiara dissociazione dei giocatori da queste forme di violenza".
Ha precisato che gli agenti presenti in Italia appartengono all’Hsi, incaricato di analisi su antiterrorismo e criminalità internazionale, e non all’unità per il contrasto all’immigrazione, le cui modalità hanno suscitato proteste negli Stati Uniti.
Il punto della stampa. Tuttosport: "È più credibile che il divieto si limiti a qualche gara, forse tre." Corsera: "I tifosi dell’Inter di ritorno a Milano in treno hanno ferito quattro 23enni nordafricani: si potrebbero vietare le trasferte ai nerazzurri "
Il presidente dell'Osservatorio a radio Crc: “È stato identificato e denunciato quello che ha perso 3 dita per detenzione di materiale esplodente, mentre quello che ha lanciato il bengala è in fase di identificazione".