Di Lorenzo, esclusa la lesione ai legamenti. La partita con sole 69 ore di riposo faceva paura

Repubblica: stavolta a Castel Volturno nessuno crede che si sia trattato solo di sfortuna. La nona partita di gennaio, con sole 69 ore di riposo, faceva paura

Di Lorenzo, esclusa la lesioni ai legamenti. Scrive l’edizione napoletana di Repubblica. Sospiro di sollievo in casa Napoli anche se il capitano dovrà rimanere fuori circa un mese e mezzo, dipenderà dalle risposte del calciatore alla terapia di riabilitazione.

Scrive Marco Azzi:

«Trauma distorsivo al ginocchio di secondo grado», questa la liberatoria diagnosi, che ha escluso lesioni ai legamenti. Stamattina il capitano sarà sottoposto a Villa Stuart a un supplemento di test, ma ci sono fondate speranze che debba fermarsi al massimo per un mese e mezzo. I campioni d’Italia potranno dunque contare su di lui nel finale di stagione, a differenza di quello che si era temuto a caldo.

Stavolta a Castel Volturno nessuno crede che si sia trattato solo di sfortuna. La nona partita di gennaio faceva paura al Napoli e la denuncia sul so-

vraccarico di stress imposto dal calendario era stata fatta in tempi non sospetti da Cristian Stellini, il vice di Antonio Conte, che si era lamentato già due settimane fa. «Nessuno avrà un tour de force come il nostro». Forte il timore per il doppio impegno in Champions e campionato in 69 ore, che si è poi rivelato in effetti pericoloso per l’infortunio di Di Lorenzo.