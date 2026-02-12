De Zerbi cade in piedi? È in lista per la panchina del Tottenham

Roberto De Zerbi ha lasciato il Marsiglia martedì sera, dopo una riunione con i vertici del club. Ed è finito nella lista dei possibili sostituti di Thomas Frank al Tottenham; il tecnico italiano aveva già allenato in Premier, al Brighton, prima di passare al club francese.

Il Guardian scrive:

Il Tottenham sta esplorando diverse opzioni dopo aver esonerato Thomas Frank. Tra queste, Roberto De Zerbi. Non è chiaro se l’amministratore delegato, Vinai Venkatesham, e il direttore sportivo, Johan Lange, favoriranno una scelta ad interim che potrebbe essere Heitinga. Se lo facessero, gli farebbe guadagnare tempo fino all’estate, quando potrebbero essere disponibili altri candidati, tra cui Mauricio Pochettino e Andoni Iraola. I sostenitori degli Spurs hanno cantato il nome di Pochettino durante la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Newcastle martedì, che è stata l’ultima partita di Frank in carica. Pochettino è il ct degli Stati Uniti e si sta preparando per la Coppa del Mondo di questa estate, ma sarà senza contratto dopo il torneo, così come Iraola al Bournemouth. Gli Spurs erano interessati a Iraola prima di nominare Frank la scorsa estate.

De Zerbi ha lasciato il Marsiglia, ha esperienza in Premier League dopo un periodo di successo al Brighton, ha uno stile di gioco offensivo e rappresenta un’opportunità per gli Spurs. Il club sta monitorando anche il loro ex attaccante Robbie Keane, che ha impressionato al Ferencvaros, in Ungheria.