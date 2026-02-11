Il Marsiglia esonera De Zerbi, lutto nel mondo del giochismo

Lutto nel mondo del giochismo, il Marsiglia esonera De Zerbi

Alla fine il Marsiglia non ce l’ha fatta. Dopo aver perso la Supercoppa all’ultimo minuto, essere usciti dalla Champions perdendo 3-0 a Bruges all’ultima giornata e infine dopo il 5-0 rimediato dal Psg in campionato, il club ha esonerato Roberto De Zerbi. Ufficialmente separazione consensuale.

Scrive L’Equipe:

Mentre la delegazione marsigliese era tornata in ordine sparso da Parigi (dopo il 5-0), la squadra e lo staff direttamente nella notte da domenica a lunedì rimanendo a dormire al centro sportivo, il direttore del calcio Medhi Benatia prolungando un po’ la permanenza nella capitale e il presidente Pablo Longoria assente a Marsiglia lunedì, tutto il gruppo si era riunito martedì alla Commandery. De Zerbi ha condotto la seduta, in compagnia dei suoi giocatori, poi ha incontrato i suoi dirigenti, come aveva programmato di fare dopo la lezione subita dal Psg due giorni prima. “Parliamo sempre con i dirigenti di una soluzione da trovare, sia dopo una sconfitta che dopo una vittoria” ha sdrammatizzato De Zerbi.

Una voce del gruppo ci ha detto: “Sta per esplodere, tutto sta iniziando a saltare un po'”.

Aveva ragione.

