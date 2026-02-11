Il Marsiglia esonera De Zerbi, lutto nel mondo del giochismo
Alla fine il Marsiglia non ce l'ha fatta. Dopo aver perso la Supercoppa all'ultimo minuto, essere usciti dalla Champions e dopo il 5-0 rimediato dal Psg, il club ha esonerato De Zerbi.
Alla fine il Marsiglia non ce l’ha fatta. Dopo aver perso la Supercoppa all’ultimo minuto, essere usciti dalla Champions perdendo 3-0 a Bruges all’ultima giornata e infine dopo il 5-0 rimediato dal Psg in campionato, il club ha esonerato Roberto De Zerbi. Ufficialmente separazione consensuale.
Scrive L’Equipe:
Mentre la delegazione marsigliese era tornata in ordine sparso da Parigi (dopo il 5-0), la squadra e lo staff direttamente nella notte da domenica a lunedì rimanendo a dormire al centro sportivo, il direttore del calcio Medhi Benatia prolungando un po’ la permanenza nella capitale e il presidente Pablo Longoria assente a Marsiglia lunedì, tutto il gruppo si era riunito martedì alla Commandery. De Zerbi ha condotto la seduta, in compagnia dei suoi giocatori, poi ha incontrato i suoi dirigenti, come aveva programmato di fare dopo la lezione subita dal Psg due giorni prima. “Parliamo sempre con i dirigenti di una soluzione da trovare, sia dopo una sconfitta che dopo una vittoria” ha sdrammatizzato De Zerbi.
Una voce del gruppo ci ha detto: “Sta per esplodere, tutto sta iniziando a saltare un po'”.
Aveva ragione.
