De Rossi: “Il rigore per il Napoli? Avremmo protestato se non ce lo avessero fischiato”

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Genoa-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

De Rossi: «Il calcio che ho giocato io non esiste più»

«Questo non mi sembra un chiaro errore da dover richiamare il Var. Non si capisce se bisogna calpestare un piede per commettere fallo o si possa anche passarci sopra. Non so più niente, il calcio che ho giocato io non esiste più. Per questo devo lavorare meglio sui miei calciatori dicendogli di dover saltare con le braccia legate al fianco, non so che sport sto allenando. Ormai si protesta su tutto anche a causa di questo regolamento, ormai ci attacchiamo a tutto per avere vantaggi in questo protocollo assurdo. Non c’è un arbitro in campo ma vabbè, forse è meglio se andiamo avanti e basta. In campo mi sono arrabbiato con i miei ragazzi, abbiamo regalato due palle a Meret e su quello posso intervenire. Rivedendo il rigore invece… sono cose che ti fanno disamorare. Se guardiamo gli episodi degli ultimi due mesi diventiam matti, io non riesco più ad entrare nello spogliatoio e a dirgli riproviamoci. Anche oggi abbiamo fatto una buona partita, intensa… non meritavamo un’altra volta questo risultato»

Sull’intensità e sugli errori

«Gli errori fanno parte del calcio, non voglio dare peso ai nostri errori perché anche il Napoli ha sbagliato e ne abbiamo approfittato. Diciamo che gli errori però li stimoli se vai alto a pressare, se resti in attesa gli altri non sbagliano. Qualche volta i contropiedi al Napoli devi lasciarglieli, Hojlund attualmente è tra i più forti al mondo nell’attaccare il campo aperto. A parte questo il Genoa ha giocato bene, ha fatto una partita giusta. Ho visto diverse volte squadre portare via punti al Napoli e noi abbiamo fatto meglio di queste squadre stasera»