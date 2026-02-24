De Laurentiis furibondo con Gravina al telefono dopo Atalanta-Napoli (Corsport)

La decisione di Chiffi ha influenzato il risultato e di conseguenza la corsa alla Champions e alla zona Europa. Cioè aspirazioni sportive e introiti vitali per tutti quei club che, come il Napoli, si autofinanziano

Che il presidente De Laurentiis avesse chiamato Gravina subito dopo il disastro di Atalanta-Napoli, era già stato appurato, ma non si conoscevano i toni.

Il Corriere dello Sport di oggi racconta come il numero uno del Napoli fosse piuttosto adirato con il presidente della Figc per i disastri dell’arbitro Daniele Chiffi in Atalanta-Napoli:

De Laurentiis chiama Gravina dopo il disastro di Chiffi

“Furioso ma estremamente lucido del ds Manna subito dopo la partita. La voce del Napoli in diretta televisiva è la sua, mentre al telefono, in separata sede, si fa sentire il presidente De Laurentiis con il presidente della federcalcio Gravina.

Adl è furibondo come tutti gli abitanti del pianeta azzurro, del resto. Legittimamente: la decisione di Chiffi ha influenzato il risultato e di conseguenza la corsa alla Champions e alla zona Europa. Cioè aspirazioni sportive e introiti vitali per tutti quei club che, come il Napoli, si autofinanziano provando a consolidare da anni ambizioni, vittorie e virtù finanziarie”.